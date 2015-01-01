Adobe 被独立研究机构Forrester评为实时互动管理领导者

Adobe被独立研究机构Forrester评为实时互动管理领导者，在远见、性能表现和客户方面获最高分。

至顶网软件频道消息：近日，在《2017 年第二季度The Forrester Wave：实时互动管理》报告中，Adobe被评为领导者。Forrester根据现有产品、策略和市场占有率等32 项准则评估了 12 家最主要的实时互动管理 (RTIM) 供应商。RTIM供应商可以帮助品牌在客户生命周期的适当时机提供相应的体验、价值和应用。



Forrester的实时互动管理报告指出：“Adobe 与集中实时决策引擎的RTIM供应商不同，Adobe基于每个渠道整合市场营销、分析和 Advertising Cloud 产品组合的功能来实现实时互动管理，它通用的客户 ID和身份图巩固了直接市场营销和广告活动的跨渠道一致性。有评论赞誉Adobe通过整合其收购的产品，提供了一个完整的解决方案。”



Adobe Experience Cloud 平台和产品副总裁Suresh Vittal 表示：“在当今以体验为主导的世界中，企业必须通过取悦客户来促进宣传和业务上的提升。凭借 Adobe 在创意方面的优良传统，我们通过数据以出色的能力来提升品牌内容，并在每次互动中提供非凡的个性化体验。”



Forrester表示︰“B2C 市场营销人员必须将高度个性化的对外宣传，和应对主动前来咨询的客户的行动统一起来，从而在整个客户生命周期中提供更深层的互动。RTIM通过整合洞察系统 (客户数据和分析) 与互动系统(自动化内容和互动)，提供了相关的市场营销。”



Adobe Experience Cloud 为品牌提供了一套尖端完整的技术，专注于分析、数字体验管理与传递、活动协调、测试与定位、广告、受众管理、视频和社交互动。它与 Creative Cloud Enterprise的整合可跨越所有市场营销渠道和客户接触点，轻松快速地激活创意资产。



如今，数以千计的品牌依赖Adobe的数字体验解决方案，其中包括三分二的财富五十强企业，以及全球前十大的传媒、金融服务、汽车、财富管理、和电信公司。Adobe Experience Cloud 每年都支持着 100 万亿次的客户交易，其交易量超过其他任何公司。另外，Adobe Experience Cloud每年都能收到 41 万亿次富媒体的请求，和超过 1200 亿的电子邮件。

