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微软收购云监控厂商Cloudyn

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微软正在收购以色列的云监控软件即服务供应商Cloudyn。微软于6月29日宣布收购Cloudyn，但没有披露收购条款。

作者：黄雅琦 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年7月2日

关键字：Cloudyn 微软 云监控

至顶网软件频道消息：微软正在收购以色列的云监控软件即服务供应商Cloudyn。

微软于6月29日宣布收购Cloudyn，但没有披露收购条款。

Cloudyn针对多平台混合云部署的消费、成本和性能提供云监控和分析。该公司的服务可帮助企业和服务提供商进行成本分配、退款和其他云计算。

Cloudyn的服务能够配合Azure、AWS、Google Cloud、Openstack和各种云端容器使用。 Cloudyn为微软在2017年3月份发布测试版的Azure Cloud Solution Providers提供了量身定做的产品。根据Cloudyn网站上的介绍，Cloudyn for Azure CSP允许合作伙伴监控客户部署、支持定制定价模式、管理订阅和计费门户，并提供其他服务。

微软Azure Security and Operations项目管理总监Jeremy Winter在该公司宣布这起收购的消息中表示：“Cloudyn为企业客户提供了识别、测量和分析消费的工具，实现问责制并能够预测未来的云支出。”

微软的官员们没有提供有关将Cloudyn整合到微软产品线中的计划的具体细节。他们也没有透露Cloudyn是否会继续支持多厂商的云端，考虑到微软在这些日子里的做法，如果不能继续下去，我会感到惊讶。

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营业额：737亿美元[2012]
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