 探究OpenShift市场：广度与深度

红帽2017财年于今年2月底结束，Openshift容器平台的发展表现强劲，红帽CEO Jim Whitehurst表示，在红帽第四季度的大单交易中，大约有三分之一含有某种OpenShift容器平台组件。

至顶网软件频道消息： 红帽2017财年于今年2月底结束，Openshift容器平台的发展表现强劲。红帽CEO Jim Whitehurst在红帽季度投资电话会议上有如下表述：

“[2017财年第三季度]`另外值得注意的是，我们达成了第二笔金额超过1,000万美元的OpenShift交易，另外还有一笔超过500万美元。而且重要的是，我们实际上已经有超过50笔OpenShift交易达到了六位数或七位数。`

[2017财年第四季度]`我们在第四季度的大单交易中……大约有三分之一含有某种OpenShift容器平台组件。`”

过去几年，OpenShift Origin项目和OpenShift容器平台都获得了快速发展。针对容器以及Kubernetes容器调度程序应该采用何种开放标准，红帽在过去几年进行了巨大的架构转变，详见文章《为何红帽OpenShift选用Kubernetes？》这使得红帽能够提供一个统一的平台，把现有的应用程序容器化，并为云本地应用和微服务带来敏捷性和可扩展性。我们称这种组合为“企业Kubernetes+”或“面向企业的Kubernetes。”

OpenShift生态系统：社区持续成长

首先，我们从开源社区开始，它帮助推动了围绕OpenShift开展的技术和创新。有许多上游项目中都包含红帽作出的重大贡献，而且还有很多集成来提供OpenShift。其中包括Linux内核、linux容器、runc、Kubernetes、Ansible、Open vSwitch等。

OpenShift Commons社区拥有260多个成员组织。这是一个用来合作和分享创意的社区，能够创建出广泛的应用程序使用模式，而且这个社区还能够验证第三方技术合作伙伴。这是一个由技术供应商、独立软件供应商、主机/运营商和最终用户企业组成的社区。参与OpenShift Commons，可以帮助推动对OpenShift Origin本身的贡献，以及对构成OCP的众多上游项目的贡献。

红帽是Kubernetes项目的第一大企业贡献者，该项目在GitHub项目中排名位于前0.01％。Kubernetes现在有1,100多名工程师，致力于提供强大、可扩展、更安全的容器编排，这超过任何其他容器编排项目的3-4倍。

红帽工程师领导或共同领导了24个Kubernetes SIG活动中的10个。

任何一天，100,000多名成员都可以参加近100次 OpenShift聚会或270多次Kubernetes聚会中的任何一个。

根据最近的调查数据（来自RedMonk、Rightscale、PortWorx、Sysdig、Anchore），在独立分析师眼中，以及从基于使用量的指标来看，Kubernetes仍然是领先的容器编排技术，并在继续扩大市场份额。

红帽是docker（现在称为Moby）项目的第二大贡献者，也是红帽企业版Linux上docker项目的最大经销商。红帽公司是OCI/runc项目的最大贡献者。

红帽是Ansible项目的第一大贡献者，该项目在全球有54,000多名成员以及200多个聚会。

据451研究机构的资料，“依照451研究机构最近发布的‘云使能技术市场监控’报告，应用容器市场将从2016年的7.62亿美元增长到2020年的27亿美元。”同时还指出，“应用容器与其他相比，将会得到最快速的增长，到2020年的年均复合增长率预计会达到40%。”



根据Battery Ventures公司发布的BOSS 指数（跟踪开源的增长情况），在最大的40个项目中，有11个项目（Linux，Git，Docker，ElasticSearch，Jenkins，Ansible，JBoss，OpenShift，Kubernetes，OpenStack，Kibana）提供了OpenShift容器平台的核心元素。另外，开发语言和框架，例如Node.js、Spark、Redis、Tomcat等也经常部署在OpenShift上。

OpenShift市场：企业将容器用于生产环境

在讨论市场统计数据之前，我们认为展示一下那些正在积极使用OpenShift的业务领域会很有用，并告诉全世界他们如何以更新、更快、更好的方式部署应用。今年红帽峰会上有80多场会议涉及到OpenShift的某些方面，其中有25个OpenShift客户分享了使用感受，他们来自金融服务、医疗保健、汽车、政府、教育、技术、运输和电信领域，代表了在各自行业迅速推动数字化转型的公司。这些行为表明，首席信息官们已经将其预算的18%花费在数字化转型项目上，而到2018年底，预计这一数字将会增长到28%。

现在我们来谈谈市场上发生的事情。大家日常生活的每一天几乎都受到运行在OpenShift平台上的应用的影响。

对于许多企业组织而言，容器仍然是一个新概念。其他的怀疑者可能会认为容器主要用于开发或测试。但我们的数据显示了相反情况。这些组织机构不是因为追逐时髦而部署容器。他们认为，容器对于帮助他们发展应用、基础架构和流程都至关重要。



企业生产中的容器是真实的，它们确实运行在红帽OpenShift上。

OpenShift部署在加速

虽然个体使用量统计数据很有趣，但在部署OpenShift的行业中，还发生了更为有趣的二级效应。尽管每家公司必须管理他们自己的市场，但它们没有一家能够独立行事。它们都是由合作伙伴和供应商组成的更广泛生态系统的一部分，通过复杂的供应链和业务网络而相互联系在一起。当整个网络中的某一部分行动加快时，其他的每一家企业都必须考虑如何跟得上步伐，否则就可能面临消亡。

我们称之为“飞机、火车和汽车”现象。在去年的红帽峰会上，我们听到飞机制造商Airbus（空中客车公司）讨论他们的DevOps之旅，以及数字旅游平台Amadeus讨论他们转型之后能够处理2,000倍的在线交易量。今年的红帽峰会与会者听到了阿姆斯特丹Schipol机场(AMS)如何利用 OpenShift重新定义航站楼内的旅行体验， Miles & More 公司如何更好地管理旅行者奖励计划， ATPCO公司如何重新思考他们向航空公司和旅游行业发布票价相关数据的方式。像这样的故事也一直延伸到主要连锁酒店和全球航空公司。作为一个整体，它们涵盖了整个旅行行业，从提供商到旅行者到供应商，都必须加快其业务步伐，因为生态系统中所有的其他移动部分也都开始更快地移动了。



生态系统引力场中的这些加速中心不仅出现在旅行业和交通运输业中，它们在金融服务、教育、政府、医疗保健和制造业中日益占上风。在峰会上，红帽还宣布，巴克莱银行、不列颠哥伦比亚省政府以及麦格理银行等，都在使用红帽OpenShift容器平台来实现其应用开发的现代化。随着OpenShift客户向公众宣传他们利用OpenShift获取商业价值的故事，预计他们的若干竞争对手和供应商也可能很想搭车同行。借助于已知的技术模式和广泛的社区支持，可能产生一呼百应的效果。



企业中的容器是真实的，它们确实运行在红帽OpenShift上。

（作者：红帽OpenShift产品策略总监Brian Gracely）