OpenShift：2017年六大趋势详解

2017年云计算将有哪些新趋势？红帽认为，下面这六条趋势在2017年将会变得更加主流。

至顶网软件频道消息： 2017已经到来，是该展望一下未来12个月的大趋势了。这些并非“预测”，而是红帽OpenShift团队在2016年所见新趋势的增强版。我们相信，这些趋势在2017年将会变得更加主流。

垂直行业协作

无论您预订出行计划、与医生交流，或者购买汽车，“简单的消费者与企业交易”概念已经过时。我们不仅希望购买决策以数据为基础（例如，上下场景、建议、选项），而且希望这些购买决策可以更加无缝地与购物体验的所有方面结合在一起。

例如，我的旅行体验从搜索开始，然后与各种（上千条）建议进行交互，最后付款。但是，这个过程并未停止。我们希望更方便地抵达机场，也许通过拼车服务而实现。我们希望在由于天气导致延误或者需要多带一件外套时收到通知。另外，我们希望机场为差旅人士和度假的家庭提供先进的技术体验。更不用说我们对登机流程和飞行过程的期望。

行业细分内的每个人都必须更快地行动，为客户和合作伙伴创造更优秀的体验，而且客户需要更密切集成的“体验”。

所有这些都意味着各项独立服务通过程序模式结合在一起，从而提供更卓越的最终用户体验。复杂的行业纷纷推出微服务。这不限于旅行行业。在金融服务（银行、电子支付）、汽车、教育、零售和政府机构，我们都看到了这一点。我们预计，在2017年，这一趋势将在更多行业中出现。

与现实世界中的复杂供应链与业务密切结合一样，对于软件平台与这些新服务互连的需求同样至关重要。过去，我将此称为新型ERP和CRM系统。由于垂直行业中的更多企业客户制定了将新服务以新方式互连的计划，红帽OpenShift有能力作为新一代业务体验的软件平台。

跨混合云配置服务

毋庸置疑，公有云服务现在已经成为许多企业的主流，无论是使用SaaS应用还是利用不断演变的IaaS、机器学习、人工智能和数据服务。但是，绝大多数企业仍然有大量应用在本地运行，占比高达70-95%。但是，随着公有云日益普及，许多企业正从询问在“何处”运行应用转向“如何”跨多个云环境运行这些应用。

红帽已经在AWS和Google Cloud Platform上推出了OpenShift Dedicated（即将在Azure上推出），并且为任何IaaS云（VMware、OpenStack、AWS、Azure、Google Cloud）中运行的OpenShift提供了原生支持。Ansible允许自动配置这些资源，红帽CloudForms允许企业无缝地管理IaaS + PaaS组合服务。

但是，仅仅跨多个云平台配置底层平台不足以满足未来的要求。企业需要更精细地控制所配置的服务，而且需要通过标准化、程序化的方式来做到这一点。OpenShift和Kubernetes提供了企业级标准化平台，而开放服务代理API将提供对不同云环境中的服务仪表板进行访问的能力。通过正确平台与服务抽象层的结合，企业用户最终将实现其云服务的开放性、选择权和精细控制等方面的正确组合。

让Pipeline畅通

对于很多企业用户来说，他们面临的核心问题是：“我们需要更快地构建和更新软件。”这适用于所有类型的软件——从新应用到需要在企业中集成的现有应用和套装软件。用户需要以高性价比的方式做到这一点。

为了解决这一问题，人们有一种普遍的认识：需要人和文化都做出改变，即 “DevOps”，而且需要技术的改变，以接受频繁的变更和常见任务的自动化（测试、部署等）。

红帽的OpenShift合作伙伴（例如GitLab）正在做一项不可思议的工作：将先进的CI/CD能力集成到平台中。

企业用户已经部署某种形式的测试系统，这种情况并不鲜见，但我们经常看到，有些用户将持续集成(CI) Pipeline视为一种可扩展应用，可从OpenShift的内置功能（按需配置资源、横向扩展资源等）受益。因此，我们将CI Pipeline（例如Jenkins）嵌入到OpenShift中，以改进应用构建/测试/部署流程。Pipeline将帮助企业更好地管理CI的扩展需求，同时在部署应用的整个周期内，更深入地洞察DevOps团队，并与OpenShift更深入地集成。

容器降低成本

自从Linux容器开始登上报刊头条，业界有一种普遍的看法，即容器和虚拟机针对的目的不同，而且容器仅适用于新型的云原生应用。红帽OpenShift用户一直采用截然不同的方法。由于容器是现代化Linux内核的一个核心要素，企业用户一直在努力推动虚拟化应用向RHEL或RHEL Atomic容器迁移。

OpenShift不仅消除了对容器安全性和扩展性的许多担忧，而且降低了对于额外成本的需求，例如自助服务门户、运营管理人员和其他自动化能力。如果所有这些OpenShift业务价值结合在一起，实现回报的时间会很短，而且投资回报也会很高。

企业用户都要参与到云决策中

在过去十年间，企业一直在尝试和学习公有云服务。他们希望了解技术标准如何演变，定价模式如何变化，以及如何在无边界环境中管理安全性。如今，企业以开放的态度利用多种云资源，重新塑造适应未来十年的业务。它们需要混合云解决方案、多种云环境的资源，以及满足大量应用需求的选项（传统应用、云原生应用、灾难恢复等）。

目前，企业用户纷纷制定“下个十年”的架构决策。他们认识到，基础技术正在快速变化和演变，但为了利用软件而提高竞争力，他们需要在文化、人员技能和理念方面做出改变。

Kubernetes将引领潮流

我们以前解释了红帽为何将Kubernetes作为红帽OpenShift容器平台的基础。这是红帽在2014年作出的一个重大决策。目前看来，这已成为业内势不可挡的方向。1000多名开发人员在为Kubernetes做贡献，不仅包括Docker Swarm、Mesos和Cloud Foundry。红帽是Kubernetes的排名第一的企业贡献者。

Kubernetes不仅仅是由供应商领导的社区，更拥有来自全球云提供商、供应商和一些大型最终客户提供的广泛支持和贡献。



有了Kubernetes作为核心，OpenShift能够构建一个平台，让客户能够针对现有应用和新的云原生框架而运行可扩展、安全、企业级容器。通过这种基于标准的技术，红帽还能够快速实现整个应用系列的容器化。所有这些都在OpenShift Origin和OpenShift Commons中通过开源社区优先、主流优先的模式而实现。

2017哪里找OpenShift

那么，2017年，您在何处能找到红帽OpenShift？由于企业用户数量不断增加，它会位于您的数据中心内，也会出现在多种公有云平台中。如果您对该平台不熟悉，可以从访问openshift.com开始，了解Dedicated和Online平台或者Container Platform软件的详细信息。您也可以在2017年的多场全球OpenShift路演的每一场中找到我们（日常安排将很快发布！）。