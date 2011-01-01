 从15个需求、6大挑战探究“企业就绪”的Kubernetes

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至顶头条
作者：Joe Fernandes 来源：至顶网软件频道 2016年12月13日
关键字：容器 kubernetes OpenShift 红帽
至顶网软件频道消息： 11月举行的KubeCon 2016大会，有1200余人出席，红帽CTO Chris Wright发表了主题演讲，题为“OpenShift是‘企业就绪’的Kubernetes”。
近日，红帽产品策略总监Brian Gracely撰写博文，详细描述了企业用户到底需要什么样的容器平台与解决方案。
两年前，OpenShift团队做出了支持Docker容器和新兴Kubernetes项目的关键决定。当时，这个决定来之不易。一方面，红帽OpenShift团队使用了一系列自主研发的技术，已经拥有不少企业用户，同时发现市场正在快速发展，需要一套更新颖的技术。
另一方面，企业用户如何实现公司转型，变成一家数字化原生企业? 那么，如何让企业用户实现这一目标，而且不放弃所有现有的投资，也不放弃他们在市场上已有的优势？如何避免建立一个DIY平台？
企业用户对这种新平台有如下16个需求：
当我们回头考察OpenShift架构在过去两年中的发展情况时，很明显，红帽在这一伟大技术和优秀社区中所做的投资，确实有利于帮助客户尝试回答这些问题，并推动实施能够改善他们业务的东西。
从DIY项目转向生产应用
我们在KubeCon大会上最常听到的一项讨论来自于这样的企业：他们正在从一系列DIY Kubernetes项目转向一种新现实，即将其作为一个能够支持生产应用的平台来管理它们。企业用户大致面临以下6大挑战：
“企业就绪”Kubernetes的机会来自于这些由开发人员和DevOps团队创建的新DIY平台，也来自于那些在过去几年里没有把私有或混合云搞定的运营团队，这些团队现在有了十足的业务推动力来重新聚焦它们的努力。而且这些机会不仅局限于硅谷的技术公司，实际上全球的每一个行业都能够提供这种机会。
“企业就绪”的Kubernetes是真的吗？
首先，应当说，Kubernetes社区是真实的。鉴于开发人员目前拥有的各种选择，如果一个项目没有速度和长久性，你就无法获得4-5倍数量的贡献者（与Cloud Foundry、Docker Swarm 或 Mesos相比较）。红帽公司对这个社区进行了非常早期而且巨大的投资，而且在社区发展过程中，红帽将继续成为Kubernetes社区的第一大企业贡献者。
虽然社区规模和GitHub之星是了不起的，但该技术实际客户又是怎么样的？那些将自己业务的未来押注于“企业就绪”Kubernetes平台的公司又是谁？他们来自于银行、金融服务、零售商、大学、政府机构、制造商、软件、媒体等等。这些企业用户正在积极招聘人员建立自己的平台、扩展自己的平台，并延揽世界各地的工程师人才。
伟大的技术，伟大的社区，伟大的合作伙伴
正如红帽产品管理高级总监Joe Fernandes所说：“我们选择了Kubernetes，而且两年多之后，我们对当初的决定感到非常满意！”红帽公司的企业用户知道，他们可以依赖红帽帮助他们把开源创新用于他们的业务。
我们正在看到越来越多的企业选择Kubernetes来推动他们的云计划和数字化转型。红帽相信，我们为实现企业功能而持续在Kubernetes社区进行的投资，将会帮助企业用户在未来实现业务增长。
综合评分：8.12667 分
云能力：8.3 分
营业额：11.3亿美元[2011]
云服务：红帽Cloud Foundation云基础架构
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