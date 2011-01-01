红帽产品策略总监Brian Gracely撰写博文，从15个需求、6大挑战探究“企业就绪”的Kubernetes。

至顶网软件频道消息： 11月举行的KubeCon 2016大会，有1200余人出席，红帽CTO Chris Wright发表了主题演讲，题为“OpenShift是‘企业就绪’的Kubernetes”。

近日，红帽产品策略总监Brian Gracely撰写博文，详细描述了企业用户到底需要什么样的容器平台与解决方案。



两年前，OpenShift团队做出了支持Docker容器和新兴Kubernetes项目的关键决定。当时，这个决定来之不易。一方面，红帽OpenShift团队使用了一系列自主研发的技术，已经拥有不少企业用户，同时发现市场正在快速发展，需要一套更新颖的技术。

另一方面，企业用户如何实现公司转型，变成一家数字化原生企业? 那么，如何让企业用户实现这一目标，而且不放弃所有现有的投资，也不放弃他们在市场上已有的优势？如何避免建立一个DIY平台？

企业用户对这种新平台有如下16个需求：

帮助他们为企业回馈可量化的价值；

确保它使用100％的开源技术；

提供良好的自助服务开发者体验；

帮助他们更快地为客户、合作伙伴和市场构建、测试和部署软件；

帮助他们寻找向DevOps文化演进的道路；

帮助他们寻找有效使用新容器技术的方式；

提供高度自动化的环境，让开发人员以可扩展的方式快速使用资源；

让开发人员支持广泛的语言和框架；

让开发人员以任何有利于提高生产力的方式将代码推送到生产过程中；支持新型、基于微服务的应用在该平台上运行；

此外，支持现有的有状态应用（monoliths）在该平台上运行，具备更低的成本以及更快的更新速度；

支持具有成本效益的多租户环境，以便公司内的任何群组都可以使用这一新平台；

确保该平台具有针对开发人员和操作人员的安全控件，而且符合我们的行业要求；

在该平台中构建模块化的操作功能（网络、存储、日志记录、监控等），以便运营团队不会成为开发人员的瓶颈；

确保它可以在任何地方运行(VMware, OpenStack, AWS, Azure, GCP)，因为我们正在尝试和构建混合云。为我们提供多种得到商业支持的消费选项（仅软件的，托管的/专用的，公共云方式的）以及得到社区支持的选项。

当我们回头考察OpenShift架构在过去两年中的发展情况时，很明显，红帽在这一伟大技术和优秀社区中所做的投资，确实有利于帮助客户尝试回答这些问题，并推动实施能够改善他们业务的东西。

从DIY项目转向生产应用

我们在KubeCon大会上最常听到的一项讨论来自于这样的企业：他们正在从一系列DIY Kubernetes项目转向一种新现实，即将其作为一个能够支持生产应用的平台来管理它们。企业用户大致面临以下6大挑战：



我们如何继续降低IT系统的成本？

我们如何跟上Kubernetes社区更新的频率？即创新与稳定性之间的争论。

我们如何将CI / CD管道（无论是新的还是现有的）集成到该平台中？

我们如何管理所有生产应用的多租户和安全性，而且还应当在更多的用户和群组添加到该平台时仍然能够保持一致性？

我们如何管理日常操作元素，例如网络、日志记录、监控等？

我们是否真的想维护我们必须构建的各种软件，以便使该平台能够按照我们业务需要的方式来运行？

“企业就绪”Kubernetes的机会来自于这些由开发人员和DevOps团队创建的新DIY平台，也来自于那些在过去几年里没有把私有或混合云搞定的运营团队，这些团队现在有了十足的业务推动力来重新聚焦它们的努力。而且这些机会不仅局限于硅谷的技术公司，实际上全球的每一个行业都能够提供这种机会。

“企业就绪”的Kubernetes是真的吗？

首先，应当说，Kubernetes社区是真实的。鉴于开发人员目前拥有的各种选择，如果一个项目没有速度和长久性，你就无法获得4-5倍数量的贡献者（与Cloud Foundry、Docker Swarm 或 Mesos相比较）。红帽公司对这个社区进行了非常早期而且巨大的投资，而且在社区发展过程中，红帽将继续成为Kubernetes社区的第一大企业贡献者。

虽然社区规模和GitHub之星是了不起的，但该技术实际客户又是怎么样的？那些将自己业务的未来押注于“企业就绪”Kubernetes平台的公司又是谁？他们来自于银行、金融服务、零售商、大学、政府机构、制造商、软件、媒体等等。这些企业用户正在积极招聘人员建立自己的平台、扩展自己的平台，并延揽世界各地的工程师人才。

伟大的技术，伟大的社区，伟大的合作伙伴



正如红帽产品管理高级总监Joe Fernandes所说：“我们选择了Kubernetes，而且两年多之后，我们对当初的决定感到非常满意！”红帽公司的企业用户知道，他们可以依赖红帽帮助他们把开源创新用于他们的业务。

我们正在看到越来越多的企业选择Kubernetes来推动他们的云计划和数字化转型。红帽相信，我们为实现企业功能而持续在Kubernetes社区进行的投资，将会帮助企业用户在未来实现业务增长。