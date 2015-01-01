2017商业科技市场预测：云计算改变行业的十大关键发展

Forrester发布了2017年云计算预测，总结了十大改变云计算行业的关键性发展。

至顶网软件频道消息： Forrester发布了2017年云计算预测，总结了十大改变云计算行业的关键性发展。在过去的十年里，云计算一直是技术市场里最令人兴奋的一股力量，在接下来的至少三年内将持续颠覆传统计算模型。2017年起，大型企业将大规模转向云计算，这一趋势会极大刺激市场。我们预测，企业资金的涌入会推动公有云市场的发展，由2017年的1460亿美金上涨到2020年的2360亿美金。

全球大型云服务厂商（包括AWS、微软、IBM、谷歌、Salesforce、甲骨文、CenturyLink和SAP）构建的云平台将会决定市场发展的速度，加速私有云的采用和托管。2017年，企业需要：

立即着手制定2017年私有云和软件即服务（SaaS）战略；

学习了解超融合基础设施、安全、网络和容器方面令人兴奋的新发展；

重新审视专业性不断增强的地区、行业特定云服务厂商。

我们在报告里具体阐释了2017年云计算十大关键发展：