2017商业科技市场预测：云计算改变行业的十大关键发展

至顶网软件频道消息： Forrester发布了2017年云计算预测，总结了十大改变云计算行业的关键性发展。在过去的十年里，云计算一直是技术市场里最令人兴奋的一股力量，在接下来的至少三年内将持续颠覆传统计算模型。2017年起，大型企业将大规模转向云计算，这一趋势会极大刺激市场。我们预测，企业资金的涌入会推动公有云市场的发展，由2017年的1460亿美金上涨到2020年的2360亿美金。
全球大型云服务厂商（包括AWS、微软、IBM、谷歌、Salesforce、甲骨文、CenturyLink和SAP）构建的云平台将会决定市场发展的速度，加速私有云的采用和托管。2017年，企业需要：
- 立即着手制定2017年私有云和软件即服务（SaaS）战略；
- 学习了解超融合基础设施、安全、网络和容器方面令人兴奋的新发展；
- 重新审视专业性不断增强的地区、行业特定云服务厂商。
我们在报告里具体阐释了2017年云计算十大关键发展：
- 除了按照量付费之外，企业还有许多其他方法减少云服务方面的开支。云服务的购买方式越来越多样（包括按需、预付、容量预留、企业协议等），这一多样化趋势将在2017年持续加速。
- 超融合基础设施（HCI）将帮助私有云的实现。私有云要成为真正的云服务，必须包括高级虚拟化、标准化、自动化、自助服务访问和资源监控等功能。企业搭建私有云环境将面临许多挑战，而超融合平台的资源和特性能帮助企业更好地解决这些挑战。2017年，超融合厂商将加速提升私有云能力。
- 虽然厂商规模依然重要，但大型云服务厂商不是企业的唯一选择。尽管全球大型公有云厂商和区域厂商之间的差距持续拉大，竞争格局却依然激烈。在大型厂商不断开放新的数据中心，巩固现有份额、拓展新市场的同时，一些区域厂商迅速适应创新，关注垂直领域并提供更好的本地支持服务。
- 直接迁移（lift-and-shift）工具将不断完善使得云迁移变得更加容易。新兴迁移服务提供厂商已经开始提供更便宜、更轻量级的工作负载迁移工具。2017年，直接迁移工具将凭借较低的应用程序批量迁移成本加速企业向云端迁移的速度。
- 混合云网络仍将是混合云服务的薄弱环节。混合云时代已经来临。然而在混合云网络跟上之前，混合云环境支持的功能有限。
- 企业将避免采用大型、复杂且昂贵的私有云软件套件。2017年，私有云市场将积极从传统私有云套件转向集成平台即服务(PaaS)能力、云管理和容器支持的解决方案。
- 软件即服务（SaaS）将更加关注区域和银行业解决方案。企业长期以来都觉得SaaS缺乏垂直定制化选项。2017年将见证这种一刀切模式的转变，越来越多SaaS厂商将对所提供的解决方案进行细分。
- 中国厂商将驱动全球云服务的发展。迄今为止，中国云厂商一直在追随国际厂商的步伐。Forrester认为，具有远见的中国企业将在2017年成为多个领域的领导者，帮助加速云技术的成熟和采用。
- 容器将颠覆云平台和管理策略。过去两年，Docker及围绕其生态而发展出来的一系列工具，极大地促进了Linux容器的推广。主要的公有云和私有云平台将在2017年初开始支持容器技术。
- 云服务提供商在设计产品服务时将考虑安全性。随着企业越来越多将工作负载从本地迁移到云端，确保云端工作负载的安全性就十分重要。包括AWS、Azure和Salesforce在内的大型云服务厂商已经启动了云工作负载安全管理和自带密钥（BYOK）加密方案。