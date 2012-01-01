微软计划重组，调整其销售团队

据估计，微软将重组其销售队伍，甚至可能从7月3日就开始，这是该公司最初于2017年1月启动的内部洗牌的一部分。

至顶网软件频道消息：预计微软会在本周初通知员工可能会导致裁员的内部重组，重组甚至可能会从6月3日星期一就开始。

重组——对于这家公司来说通常会出现在下一个财年的开始（该公司2018财年从7月1日开始）——预计在很大程度上将集中在其销售部门。

彭博社上周报道，即将到来的重组将重点改善微软销售云软件和服务的方式。

1月份，微软公布了一些组织调整，涉及到该公司的销售和营销部门。作为这些举措的一部分，一些销售和营销团队调整为负责公司Worldwide Commercial Business Group的微软执行副总裁Judston Altoff管辖。

虽然一些报道称即将到来的重组可能会导致大量裁员，但是我从一些联系人那里听说，由于重组原因的裁员人数可能不是很大，微软可能会尝试重新分配受到裁员及职位削减影响的员工。

去年，微软宣布裁员2,850人，至少包含900名销售部门的员工。这是裁减智能手机业务员工之外规模巨大的调整。

Altoff在过去几个月中一直在努力让微软的销售团队专注于销售Azure和其他云服务。近几个月来，该公司在云解决方案架构师的方面下了重注。但是，该公司的高管们也努力平衡这些员工的云销售角色与其合作伙伴的角色。微软一直在努力让更多的经销商进入该公司的Cloud Solution Provider（云解决方案提供商，CSP）计划。

消息人士表示，微软一直在努力找出一种向客户出售支持服务的新方式，以增加他们的总体支出。微软的企业协议批量许可业务是否会受到影响目前尚不明确。

六月份，微软悄悄地在Cloud + Enterprise和AI +研究部门中安静地重组了一些团队。该公司还开始解散其Developer Experience（开发人员体验）部门，将该部门的一些员工在内部重新分配给其他团队。

微软即将到来的重组就在该公司在华盛顿举行的全球合作伙伴大会（Inspire）召开之前几天，该公司下周还要在拉斯维加斯举行销售和营销会议。

我请微软的官员们对即将到来的重组发表评论。到目前为止没有得到任何回复。