青云QingCloud携手360企业安全 共同打造云上安全体系

7月3日，青云QingCloud宣布与360企业安全集团达成合作，双方将基于QingCloud AppCenter研发和推广一系列云安全产品，共同构建云端安全防御体系。

至顶网软件频道消息：7月3日，青云QingCloud宣布与360企业安全集团达成合作，双方将基于QingCloud AppCenter研发和推广一系列云安全产品，共同构建云端安全防御体系。目前，作为双方首个合作项目，360虚拟化下一代防火墙系统（简称“360虚拟化防火墙”）已经入驻青云QingCloud AppCenter。



360企业安全集团以“数据驱动安全”为技术思想，创新建立了新一代协同防御体系，已经为包括中央部委和大型央企在内的逾百万家企业提供了全面有效的安全保护，并赢得了市场的一致好评。



此次上线青云QingCloud AppCenter的360虚拟化防火墙，是专门针对云环境所面临的威胁而设计的一款专业的云边界安全防护产品，集成了访问控制、应用层威胁防护等一系列网络安全功能，并通过威胁情报订阅服务实现高级威胁的实时检测，可有效满足云环境在云边界的安全域隔离、访问控制、威胁防护、失陷检测和安全管理等需求，同时通过可视化风险报表和自助化安全运维服务，帮助用户有效缓解安全风险，提供高等级的云边界安全防护。



360企业安全集团副总裁王伟表示，云计算安全是未来网络安全的一大趋势，与青云QingCloud的此次合作，是360防火墙产品线布局云安全市场的重要一环。未来，360虚拟化防火墙将尽可能多地适配国内外知名大型公有云和混合云平台，同时完善与360云安全管理平台的结合，满足更多政企用户私有云环境下的不同应用场景需求。



青云QingCloud合作伙伴与生态系统部总经理田华表示，为客户构建安全无虞的云上系统是QingCloud矢志追求的目标。携手安全领域代表360企业安全，是我们前行中重要的一步。未来我们还将多维度、多领域，与众多优秀企业一起合作，构筑为客户真正贡献价值的云上生态。



未来，青云QingCloud与360企业云安全还将联合推出更多基于QingCloud AppCenter的云安全应用，包括网站云监测系统、网站应用安全云防护系统、云安全管理系统等，为QingCloud用户提供多方位的云安全保障，打造全面可控的云上安全体系。

