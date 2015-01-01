英伟达刘念宁：AI人才培育比产品宣传更重要

随着AI技术的落地，人才问题已经逐渐成为各行业应用AI的共通问题。

至顶网软件频道消息： 6月28日，天津，世界智能大会。

作为首届世界智能大会参会商的英伟达公司，并没有像其他参会的技术公司一样，在大会期间搭建产品和解决方案的展台，而是独辟蹊径地办起了“学习班”——深度学习学院。据了解，这场为期一天的“学习班”，面向200名行业企业的技术人员，教授深度学习领域，包括模型、开发框架、应用部署等使用最广泛的技术干货。

用英伟达中国区高级市场总监刘念宁的话讲，AI人才的培育远比产品的宣传更重要。 英伟达中国区高级市场总监刘念宁

根据普华永道最新发布的报告指出，人工智能将提振全球经济，从地域分布来看，中国和北美有望成为人工智能最大受益者，总获益相当于10.7万亿美元，占据全球增长比例的近70%。报告指出，在人工智能发展初期，由于技术成熟度较高，北美的生产力增长速度将高于中国。但十年之后，中国完成了相对缓慢的技术和专业知识积累，则开始赶超北美。

事实上，AI人才已经成为各大技术企业的必争之地。不久前，有媒体报道，苹果公司已经在亚马逊“大本营”所在地的西雅图建立了一个高级Siri研发团队，与亚马逊Alexa争抢人工智能领域的技术专家。苹果与亚马逊的人才之争只是冰山一角，随着AI技术的落地，人才问题已经逐渐成为各行业应用AI的共通问题。

目前，在中国，诸如出行、外卖、互联网金融等互联网相关的业务模式已经非常多的应用了深度学习、人脸识别等技术，安防、医疗、智能制造、智能家居等领域也是人工智能应用的重点发展领域。刘念宁半开玩笑地讲：“现在在车展上，车模已经不是人们的重点关注对象，那些贴着智能标签的自动驾驶、无人驾驶才是车展的爆点。”

人工智能大范围落地行业对于企业来说是好事，也是难事。好处在于，人工智能为行业赋予了非常多的业务创新，而难处在于人工智能领域的人才往往“一将难求”，现有的技术人员则需要投入大量的时间和金钱去培养。

基于此，一个有趣的现象是，针对人工智能的线上线下培训班遍地开花。不过，通过记者与部分技术人员沟通后发现，与培训班的火爆相对的，动辄以万元为单位收费的培训班并不是带给技术人员什么“干货”。流于形式的培训并不能带给技术人员和企业价值，而这也是英伟达开展相关培训的初衷。

据介绍，英伟达公司在今年五月举办的NVIDIA GPU技术大会上宣布，2017年将通过NVIDIA深度学习学院（NVIDIA Deep Learning Institute）培训10万名开发人员，以满足人工智能领域对专业技能飞速增长的需求。目前，深度学习学院已经通过有偿公共课以及现场培训的形式为全球多家公司（如：Adobe、阿里巴巴和SAP）、政府研究机构（如：美国国家卫生研究所、国家科学技术研究所和巴塞罗那超级计算中心）以及高等教育院校（如：新加坡淡马锡理工学院和印度理工学院孟买校区）的开发人员提供培训。

刘念宁表示，深度学习学院在中国开设的课程分为线上线下两种渠道，所有的课程都采用进阶的形式，不断加深知识的难度。目前，线下课程已经覆盖超过1000人，涉及无人驾驶、医疗等行业和领域。

值得一提的是，该课程并不是英伟达一家之言，课程内容涵盖了目前主流的技术和平台，如Google Tensorflow等，这也体现了英伟达在设计课程时表现的诚意。