微软宣布重组 启动新“商用和消费者”销售模式

微软方面于7月3日发出关于公司预计将进行销售重组的消息。

微软高级副总裁Judson Althoff向员工发送了关于公司“新商业和消费者模式”的备忘录，对这次重组作出解释，但是并没有提及这次重组将缩减的人员数量。

微软现在正在围绕两个消费细分领域组织构建其企业级销售团队：大型企业，小型和中型企业（SMC）。为了应对大型企业客户的需求，微软正在专注找到最高增幅的机会，Althoff这样表示，通过横跨面向商用和公共领域的客户团队进行运营；有专门的部门专注于新业务；还有新成立的“客户成功部”专注于推动产品和服务的使用及消费。

这三个部门将统称为“企业运营部门”。企业运营部将与微软的市场和运营团队合作，也就是此前公布的One Commercial Partner、Enterprise Services and Commercial Software Engineering团队。Commercial Software Engineering（CSE）团队是微软最近解散的Developer Experience (DX)部门的技术核心团队，由技术研究院John Shewchuk领导。

Althoff表示，未来微软将瞄准6大高优先级的垂直市场：制造、金融服务、零售、健康、教育和政府。（注释：这些都已经是微软的垂直目标市场）此外在企业方面，微软将让自己的销售、合作伙伴和服务团队专注于四大“解决方案领域”，其他重点的领域还包括：

现代工作空间

商业一体机

应用和基础设施

数据和人工智能

在SMC领域，微软正在专注于大型企业和中小企业客户。SMC团队将划分为多个团队，命名为Global Demand Center，目标是贡献直接收入、销售机会和“大规模消费”；内部销售；市场与运营；面向中小企业客户的现场服务；One Commercial Partner。

微软还在今年1月宣布成立One Commercial Partner，这将在面向大型企业和中小企业客户的销售中扮演重要角色。

微软将继续打着“数字化转型”的大旗，作为这次重组的一部分，不只是商业用户，还涉及到工作、学校以及家庭中的消费者。微软将继续依赖于Surface、Office 365、混合现实以及所有类型的游戏设备来推动扩大粉丝群。

微软方面在今天早些时候组织那些受这次重组影响的员工举行了全员会议。本周预计还将有更多关于备忘内容以及这次重组带来影响的细节公布出来，而这正好是微软未来两周内举行全球合作伙伴会议和全公司销售会议的前夕。

到目前为止，我不得不说今天宣布的重组似乎不会对客户产生巨大的影响。我也没有真正看到这将如何改变微软与合作伙伴合作的方式。但是让我们看看本周还会发生什么吧。