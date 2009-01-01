宝马集团使用红帽OpenShift容器平台迈入数字化创新快车道

红帽日前宣布，世界领先的汽车和摩托车制造商宝马集团已经部署了红帽OpenShift容器平台，以支持其交付业务应用和服务。宝马集团等企业利用红帽OpenShift容器平台进行创新，加快应用开发，缩短上市时间，获得更大的灵活性，以便按需扩展服务。

在竞争激烈的汽车行业中，IT基础设施不仅支持开发和制造等内部功能，而且还必须支持提供数字服务，以满足客户对可靠性和性能的需求。大多数（车主）用户通过宝马集团的IT服务直接与其进行互动。宝马集团几乎所有汽车都配有BMW ConnectedDrive，它是该公司一套数字产品，使用一系列服务与应用将驾驶员与车辆连接起来，为驾驶员提供与车辆有关的各种信息、辅助功能和驾驶途中的娱乐活动，或者能让他们对车辆进行远程访问操作。



宝马集团目前拥有1,000多个基于web的应用，表明了市场对于随处可见、易用的应用需求在不断增长， 这种增加凸显了许多企业的一项重要需求：动态扩展现有的应用和服务，以满足各种需求，同时更快地把新的创新推向市场。传统的企业架构本质上往往是巨型整体式的，可能很难处理现代工作负载的动态需求。因此， 许多全球性企业寻求更灵活的应用基础设施，以支持更敏捷的开发和IT运营方式，包括持续交付、持续集成和广泛的自动化。



红帽OpenShift容器平台是第一个，也是唯一一个以容器为中心的混合云解决方案， 它由Linux容器和Kubernetes、Project Atomic和OpenShift Origin上游项目等构建而成，基于可信赖的世界领先的企业级Linux平台——红帽企业版Linux。红帽OpenShift容器平台为基于容器的部署提供了一个更安全、更稳定的平台，而且无需损失当前的IT投资，可以让任务关键型的传统应用与新型的、云原生的、基于容器的应用共存。



宝马集团的开发人员更青睐使用行业标准技术，因此该集团特别看重红帽对Docker及Kubernetes项目的广泛贡献，以及红帽为这些技术提供的企业级版本。红帽OpenShift容器平台还支持多种公共云，允许探索混合云策略，同时可以保留独立于底层基础架构的应用， 从而能够让宝马集团这样的企业随时选择最密切贴合其需求的技术。此外，红帽OpenShift容器平台中与现有技术堆栈的简化集成也有利于保护现有投资， 同时实现更快速地向现代原生云运行环境转移。



由于受到一天中的时间、天气状况、交通事故等多种因素的影响，宝马ConnectedDrive的服务请求经常有大幅波动。当把传统应用分解成在容器中运行的微服务之后，红帽OpenShift容器平台使宝马集团能够进行点扩展，根据需求的高峰和低谷调整负载，并提供现今消费者所期望的持续服务。



宝马集团最初在其位于德国的企业数据中心使用红帽OpenShift容器平台，专注于支持ConnectedDrive。





