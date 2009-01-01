 看看微软针对消费者的销售新计划

微软正在改革其销售结构和计划，希望不仅仅是其商业客户，还有消费者也能实现数字化转型。

至顶网软件频道消息：现在，微软主要是一家商业服务和软件公司。但是，该公司也没有放弃扩大其在消费领域业务这个难以捉摸的目标。

7月3日，微软公司的高管们在内部分享了该公司最新的重组计划， 旨在产生更多的商业（企业）和消费者洞察销售。顺便说一句，对于有兴趣在家里工作的人，我看过那份备忘录的副本提到·了一次“云”，还提到了一次“移动”。 （关于那个老的云优先/移动优先的提法就只有这么多了）。它在数字化转型的背景下提到了“数字化”这个词13次。

微软管理层和这份备忘录的作者——Worldwide Commercial Business Group执行副总裁Judson Althoff正在让“数字化转型”这个时髦词汇的使用范围超越企业。

他写道：“数字化转型正在实现跨越工作、学校和家庭的、新的、以人为本的体验，并实现新的上市路线，使消费者能够控制他们如何采购、消费并与他们喜欢的品牌互动。”

微软计划尝试让消费者希望在他们的家中使用和他们在工作场合使用的同样的“创意工具”。这份备忘录表示，这些工具包括Surface、Windows设备和Office 365。微软也正在研究游戏工具和体验，如eSports，游戏直播（通过Mixer）以及混合现实内容也是这套工具的一部分。

这份备忘录提到，为了培育这些工具的市场，微软正在对其市场营销和消费者业务部门做出一些调整。消费者和设备销售团队现在将向微软市场营销和消费者（MCB）部门的消费者和设备销售（CDS）中心汇报。微软的官员门相信，这将有助于该公司更好地与生态系统合作伙伴合作，以“赢得世界各地的粉丝”。

微软还试图通过统一的销售引擎“对客户、合作伙伴和员工使用一个声音”，以此支持其在消费者和设备领域的“最大及最好的合作伙伴”。此外，微软还计划推出新的垂直物联网解决方案，追求包括语音、混合现实和人工智能在内的新市场。

微软还将在消费者和商业用户之间分享Windows 10 Enterprise版本、新的Windows 10 Pro设备、围绕着教育、物联网和Modern Workplace（现代工作场所，即让Office对于千禧一代变得更具吸引力）的市场信息。该备忘录规定将与商业广告合作，瞄准Chromebook和iPad共享竞争活动。

正如我在本周早些时候所指出的那样，微软在7月3日的各种关于销售重组的备忘录并没有提到传闻中可能会出现的裁员。我们应该在本周看到一些关于微软将如何调整其大约5万多名销售和营销人员的迹象，这是该公司最新的重组行动的一部分。