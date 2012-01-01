 微软更改了非NTFS驱动器上OneDrive的行为

微软已经改变了OneDrive允许用户存储文件的方式，但是突然的“补救措施”让许多人感到非常惊讶，而且深感不快。

至顶网软件频道消息：在过去几天中，一些OneDrive用户也一直在询问关于云存储系统如何保存文件的改变。

如同Reddit和微软支持论坛上的用户已经注意到的那样，OneDrive文件无法保存到除NTFS文件系统格式化的磁盘之外的任何地方。这特别影响了使用SD卡将文件保存在其存储空间有限的笔记本电脑之外的用户。

尝试将其OneDrives链接到任何NTFS格式的驱动器以外的用户都会收到一条消息，表示他们的OneDrive文件夹无法在所选的位置创建。

当我询问微软官员为什么这么做，我收到了一个发言人的以下（这非常奇怪）声明：

“微软OneDrive希望确保用户在Windows上获得最佳的同步体验，这就是为什么OneDrive维护对NTFS支持的行业标准。微软发现当发现一个用户尝试将OneDrive文件夹存储在其非NTFS文件系统的时候，有一个原本应该存在的警告信息被遗漏了，这个疏漏立刻得到了补救。在官方支持方面没有任何改变，所有的OneDrive文件夹将继续需要存储在NTFS文件系统的驱动器上。”

我也询问了微软为什么会对这种情况进行“补救”，而且没有事先警告用户会进行这次调整。到目前为止，我还没有得到任何回复。

有些人正在推测，正如OnMSFT.com指出的那样，微软对OneDrive做出这样的调整可能与某些新的OneDrive Files On-Demand功能相关，即替换OneDrive Placeholders。我也向微软提出了这个问题，不过没有得到任何回复。

情况更新：一位微软发言人表示，这一变化与OneDrive Files On-Demand无关。该公司对我的另一个问题——为什么NTFS的调整没有事先给出警告——没有发表任何意见。

正如ArsTechnica指出的，由于NTFS的要求，现在还无法支持旧的文件系统，如FAT32和eFAT、甚至更新一些的文件系统，如ReFS。