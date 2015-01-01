强劲的增长势头、首屈一指的市场份额让Dynatrace再次夺魁

Dynatrace再次被领先IT市场调查顾问公司Gartner, Inc.评为全球排名第一的应用性能监测（APM）解决方案提供商。该排名依据Gartner 报告《市场份额：2016 年全球所有软件市场》的“性能分析：IT 运营市场中的 APM”中所认定的 2016 年市场份额收入。

Dynatrace再次被领先IT市场调查顾问公司Gartner, Inc.评为全球排名第一的应用性能监测（APM）解决方案提供商。该排名依据Gartner 报告《市场份额：2016 年全球所有软件市场》的“性能分析：IT 运营市场中的 APM”中所认定的 2016 年市场份额收入。

下面我们来解读对于 Dynatrace 以及客户来说这一切意味着什么：

Dynatrace 脱颖而出，成为市场份额领军者

一年来，Dynatrace的收入增长到 4 亿多美元，几乎是排在第二位的 APM 厂商收入的一倍。

您可通过以下图表快速了解整个行业的收入和同比增长概况：

盈利能力助力Dynatrace取得研发和行业的领先地位

在市场份额报告中并未涉及到盈利能力，而正是盈利能力助力Dynatrace赢得了第一。

没有哪一家 APM 提供商在研发上的投入能与Dynatrace匹敌，Dynatrace全职技术团队开创了全球众多的创新监测功能。

Dynatrace 是唯一具备以下优势的 APM 公司:

1.过去四年里采用人工智能技术的平台——Dynatrace领先行业竞争对手数年，竞争对手刚刚开始谈论或着手加入人工智能功能；



2.采用单一代理的全栈式、全自动解决方案；

3.推出业界首个数字化虚拟助理——davis；

4.拥有合作最深入、范围最广泛的云计算和技术合作伙伴——其中包括Pivotal、Docker、Red Hat及AWS；

5.实现对每一个用户的全面可视化，涵盖数字化生态系统中的所有应用、所有地点。

适用于未来的敏捷商业模式

重要的是，Dynatrace在私募股权体制下蒸蒸日上，税息折旧及摊销前利润为 30%、利润达 1.2 亿美元。

这种稳定的收入意味着Dynatrace可以在研发上投入重金，能够不断重新打造Dynatrace的平台，以便为今后客户所面临的各种挑战和复杂情况做好准备。

Dynatrace深受全球领军企业的青睐