Google DeepMind在加拿大新开设人工智能实验室 

DeepMind是搜索巨头Google利用创新方式实践人工智能的一个子公司。近日，DeepMind宣布在埃德蒙顿建立一个新的研究中心。

Google在加拿大设立人工智能实验室不到一年时间之后，再次扩大了在北部地区的覆盖面。

DeepMind是搜索巨头Google利用创新方式实践人工智能的一个子公司。近日，DeepMind宣布在埃德蒙顿建立一个新的研究中心。该中心是DeepMind在应该之外首个主要的研究中心，如果不算Google位于美国山景城总部的话。研究工作将由来自埃尔伯塔大学的三位教授领导，该大学与Google有着悠久的合作历史。

这三位教授中，最有名的也许要算Rich Sutton了，他曾经在Google 2014年收购DeepMind之前就是其顾问了。DeepMind的英国员工中还有不少埃尔伯塔大学的校友，其中将有7人将分配到新的埃德蒙顿实验室。该团队中的大部分成员今年早些时候还为具有影响的DeepStack论文做出了贡献，DeepMind今年年初也就是AlphaGO成功将人工智能应用于扑克游戏中之后，在科学杂志上发表了该论文。

DeepMind负责人Demis Hassabis在一篇博客文章中写道，该团队将从这里重点关注“核心科学研究”。Sutton和两位教授将保留他们在埃尔伯塔大学的职位，这样他们能够继续为学术界做出贡献。

后者也是另一个对DeepMind与该大学关系密切的肯定。DeepMind赞助了埃尔伯塔大学的机器学习实验室，而且据Hassabis称，还计划投入更多资金用于支持长期研究项目，这不仅是慈善性质的：DeepMind可能带来的任何在人工智能上的突破都将使Google受益。

此外，这还创造了一个让学生可以获得机器学习技能的环境，这会为Google创造一个更大的人工智能人才库。Google和其他科技巨头正在积极招聘这一领域的专家，以支持他们的产品开发工作。

随着像硅谷这样的传统创新中心的需求不断增加，其他公司也将注意力转移到加拿大。今年年初，微软在蒙特利尔建立了人工智能中心，并拿出700万美元支持当地大学的研究。