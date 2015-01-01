半年盘点：2017年最酷的10家云初创公司

自从大约十年前问世以来，云就一直是创新技术公司的主要产生地。其中有很多初创公司在最近今年抓住了云计算转型的巨大机会，现在他们正在快速扩大以满足市场对他们产品的需求。

自从大约十年前问世以来，云就一直是创新技术公司的主要产生地。其中有很多初创公司在最近抓住了云计算转型的巨大机会，现在他们正在快速扩大以满足市场对他们产品的需求。一些公司已经证明了他们在市场中的可行性，一些正在接受更多的资本投入，雇用更多的员工，扩展到新的地区，与平台和提供商构建更多的整合。

这些初创公司正在让所有行业都能够提供轻松、快速部署灵活的、敏捷的、异构的IT环境，用于运行生产工作负载，以及开发和测试新应用，让他们的员工拥抱最新最好的生产力工具。

下面就是迄今为止最酷的10家云初创公司：

appOrbit

CEO: Rahul Ravulur

这家由VMware和IBM老员工创建的初创公司，最近走出隐身模式，推出了一款专门针对那些希望避免昂贵重建项目的应用现代化平台。

这家位于加州圣何塞的公司提供了一个运行时环境，可以重新利用任何应用在现代环境中运行，并通过DevOps流程进行部署。它的愿景就是简化跨设计、测试和后续管理流程的一体化应用转型。虽然appOrbit还没有准备好公布渠道计划，但是appOrbit认为合作伙伴最终将利用该产品服务于他们的客户。

CloudHealth

创始人 & CTO: Joe Kinsella

这家位于波士顿的初创公司在多云和混合云管理方面倍受欢迎，可跨公有云和本地云平台。该厂商最初发布面向AWS的策略管理工具，但是从那时候起也开始集成Google Cloud Platform、微软Azure、VMware和OpenStack环境。

CloudHealth最近获得了4600万美元的风险投资，将继续在所有云合作伙伴中打造产品功能，并保持其快速增长。

Cloudistics

CEO & 创始人: Najaf Husain

Cloudistics在去年走出隐身模式，解决快速火热起来的市场，提供价格合理的、可管理的本地云解决方案。这家初创公司位于华盛顿雷斯顿，开发的软件定义数据中心平台为那些希望采用公有云的MSP简化了部署和操作。最近，Cloudistics推出了两个不同的渠道计划，以帮助构建与托管服务提供商的合作伙伴关系。

CloudVelox

CEO: Raj Dhingra

CloudVelox提供了一个受欢迎的云迁移和自动化平台，可以自动将传统应用从私有数据中心带入公有云，特别是AWS。它还提供了灾难恢复工具和一个虚拟试验环境，帮助开发者模拟混合云环境。

这家位于加州圣克拉拉的初创公司最近拓宽了渠道覆盖，签订了一项协议将它的CloudVelox One Hybrid Cloud添加到Ingram Micro在线市场中，使其能够面向更广大的系统集成商和解决方案提供商，将传统工作负载带给公有云提供商。

Hypergrid

CEO: Nariman Teymourian

Hypergrid最近更新了它的软件，以更好地在超融合基础设施上提供模拟公有云体验的计费和服务。这家位于加州山景城的初创公司，最近发布了HyperCloud编排和管理平台，该平台提供了覆盖整个堆栈的服务，堆栈看起来和使用起来就像是公有云一样，并且扩展到了真正的公有云中。本地应用可以配置为6个月、1年或者3年的合同。

Nimble CRM

CEO: Jon Ferrara

这家创新CRM厂商位于加州圣莫妮卡，创始人Jon Ferrara是前GoldMine Software公司资深员工，同时也是20世纪90年代的客户关系技术开创者。

Nimble CRM将社交、销售和营销平台与Google G Suite以及微软Office 365进行整合，其软件面向小型企业，通过他们正在使用的工具，提供一个整合的详细的客户视图，相关数据来自于像LinkedIn这样的社交平台、Salesforce和Dynamics这样的CRM系统，以及收件箱、日历和之前的联系人记录。

Platform9

CEO: Sirish Raghuram

这家位于加州桑尼维尔的初创公司主要提供本地的、基于OpenStack的基础设施，由一个云软件层来管理，这家公司在过去一年中取得了惊人的发展，最近接受了C轮融资的2200万美元，HPE参与了这轮融资。Platform9计划利用这笔自己扩大业务，去年，Platform9的收入实现了300%的增长。

SkyKick

Co-CEOs: Todd Schwartz & Evan Richman

这家初创公司是作为一家领先的微软Office 365使能者被人们所知的，最近SkyKick更新了两个核心产品，作为对合作伙伴需求的回应。SkyKick彻底改造的云迁移和备份平台让合作伙伴获得对项目的更多掌控权和可见性。新的用户界面提供了对电子邮件迁移功能、邮箱配置和设备管理的颗粒度可见性和控制。

Skytap

CEO: Thor Culverhouse

这家独立的基础设施即服务提供商位于西雅图，并在2017年进入了Gartner魔力象限。Gartner称SkyKick以具有差异化的产品打开了一个利基市场，它专注于建模复杂的企业环境，特别是那些带有复杂网络配置的环境。这家云提供商还简化了在沙箱中针对开发、演示和培训而复制企业环境的过程，同时生产工作负载还保留在本地。

Stratoscale

CEO: Ariel Maislos

Stratoscale是在企业数据中心内提供兼容AWS的基础设施。这家以色列美国创业公司的Stratoscale Symphony数据中心软件具有一体化的部署，将x86服务器转变为超融合一体机。服务提供商和大型企业可以轻松利用AWS API扩展Stratoscale的本地能力，包括计算、对象和块存储、网络、应用目录、身份和访问管理等服务。