微软Azure Stack开放预订 中国市场稍待

作为微软智能云Azure的扩展，微软在微软Inspire 2017大会上宣布，Azure Stack已经开放预订，但据微软相关负责人表示，中国市场的时间表尚在敲定中。

至顶网软件频道消息：当地时间7月10日，一年一度的微软合作伙伴大会Microsoft Inspire在美国华盛顿特区隆重召开。大会上，微软CEO萨提亚·纳德拉除了再次强调了今年五月西雅图微软Build 2017大会上发布的“智能云、智能边缘”的最新战略，同时还发布了最新的微软Microsoft 365和与Microsoft 365、linkedin整合的Dynamics 365，当然还有业内翘首以盼的Azure Stack。



微软Azure基础设施与管理副总裁Mike Neil表示：“通过在微软Inspire大会上与众多合作伙伴的交流，我们发现同样为`One Azure Ecosystem`方案所带来的全新商业机遇倍感振奋。Azure Stack可以保证企业客户在Azure上的现有投资的持续性，也为混合云的管理带来新的可能性。”

从定位来看，微软将Azure Stack明确定位为“微软智能云Azure的扩展”，也就是说，未来微软智能云Azure和Azure Stack将联手冲击云计算市场。



而从产品特性来看，作为Azure的扩展，Azure Stack提供了与Azure真正一致的混合云平台，包括一致性的应用开发部署环境、Azure服务的一致性以及集成的交付体验。这就意味着，企业客户在混合云中开发和部署应用可以使用同样的API、同样的DevOps工具等，而Azure上的服务也都可以在Azure Stack上运行，企业还能够基于Azure Marketplace应用组件更快速地开发云应用。这些一致性不仅大大提高企业应用的开发部署效率，降低了开发成本，同时企业用户也获得了更加灵活的应用部署和工作负载，在交付时，这种集成的交付模式也让企业更容易聚焦对业务更为重要的环节。

据了解，Azure Stack提供了两种部署选项：

Azure Stack集成系统——这是用于生产的多服务器系统，旨在快速投入使用。在首次发布的版本中，Azure Stack包含了一套核心Azure服务、DevOps工具和Azure Marketplace内容，所有这些都将通过一套集成系统进行交付，并可以立即投入使用。

Azure Stack开发工具包（ASDK）——ASDK是一个免费的单服务器部署工具，用于试用和概念验证。ASDK即日起可以在网络上下载，用户可以借助该工具包开发原型应用。在ASDK版本中，门户网站、Azure服务、DevOps工具和Marketplace内容与集成系统版本是一致的。因此，使用ASDK版本开发的应用可以部署到多服务器系统上。

在Azure Stack的生态系统构建方面，微软也集合了大量的合作伙伴的力量。ISV方面，包括Bitnami、Docker、Kemp Technologies、Pivotal Cloud Foundry、Red Hat Enterprise Linux和SUSE Linux在内的诸多ISV正逐步让那些已经通过Azure认证的ISV应用和服务也能够支持Azure Stack。



在Azure Stack交付和运营模式上，Avanade、Daisy、Evry、Rackspace、Tieto等诸多合作伙伴正在为Azure和Azure Stack提供托全管服务。这些合作伙伴一直通过云解决方案提供商（CSP）计划为Azure提供托管服务，目前他们正在拓展其产业及业务范围，以期能够提供混合云解决方案。



而系统集成商则提供了深度Azure技能、相关领域和行业知识以及流程专业知识（例如DevOps），从而帮助客户加速器应用现代化的进度。

定价方面，Azure Stack提供按需付费和按容量付费的定价模式，客户可根据这些信息制定采购计划。

目前，Dell EMC、HPE和联想三家合作伙伴已经获得Azure Stack软件，预计今年9月，首批Azure Stack混合云硬件设备就可以推向市场。另外，除了Dell EMC、HPE和联想三家外，思科和华为也将在稍后加入。这些集成系统将率先在46个国家开放购买，但微软方面表示，中国市场的开放购买时间表尚在敲定中。