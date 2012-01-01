戴尔EMC、HPE和联想开始发售微软Azure Stack混合计算设备

微软尚未将Azure Stack的最终代码提供给戴尔EMC，HPE和联想，不过三家公司预计在未来几个月内可以将首款Azure Stack服务器送到客户手里。

至顶网软件频道消息：据了解，微软的三大Azure Stack混合计算设备服务器合作伙伴7月10日正式销售Azure Stack混合计算设备。但微软尚未将Azure Stack的最终代码提供给戴尔EMC，HPE和联想，不过三家公司预计在未来几个月内可以将首款Azure Stack服务器送到客户手里。

微软发言人7月10日表示，微软的合作伙伴现在"收到了Azure Stack开发套件（ASDK）中提供的代码并已进入基于这些码的验证模式"。Azure Stack服务器可于2017年9月起向客户发货。同时，微软官员在不久前公布了一个可下载的Azure Stack定价和许可证数据表，这也表明Azure Stack产品即将发售。

微软将Azure Stack描述为"Azure的扩展"。 客户首次购买了Azure Stack后，以后就只需支付所用到的通用Azure服务功能（即"按需付费"价）。目前用于开发/测试单节点产品在Azure Stack产品面向普通用户发布后仍将继续免费。

Azure Stack以设备的形式内置在特定服务器硬件上运行，为客户提供了微软Azure公共云平台的许多东西，这些东西可以在客户自己或合作伙伴内部的数据中心上运行。

在微软看来，Azure Stack是真正的一致性混合云平台，数据可以在Azure公共云服务上直接使用，而且，同一个基于Azure Stack的用户应用程序可以部署在公共Azure云和Azure Stack上。

微软及其合作伙伴认为，Azure Stack对那些在应用程序和工作负载上需满足严格的合规性的用户非常适合，开发人员如希望在内部打造应用程序但又希望同时在Azure和Azure Stack上运行，Azure堆栈也非常适合这些开发人员。

如需购买Azure Stack就必须签订企业协议（Enterprise Agreements），而且只能通过云服务提供商购买。 诸如虚拟机、Azure存储、应用服务和Azure功能等Azure Stack服务按计时收费，收费基于消费。客户可以在Azure Stack里使用本地Windows 服务器和SQL服务器许可证。不过戴尔EMC首席咨询顾问奥古斯托·阿尔瓦雷斯（Augusto Alvarez）最近发博文指，这些服务的Azure Stack版本比Azure版本要便宜一些。

HPE ProLiant微软Azure Stack版本的硬件和支持起价为30万至40万美元，不同的配置价格不一样。戴尔尚未给出微软Azure Stack版戴尔EMC 云的硬件和支持定价，联想也没有给出旗下的微软Azure Stack版联想ThinkAgile SX的定价。

戴尔、HPE和联想并非Azure Stack的唯一硬件合作伙伴。思科、华为和Avanade也提供Azure Stack设备。

微软原来的计划是在2016年底前交付Azure Stack，而且允许客户在自己选择的硬件上运行Azure Stack。微软去年变卦，要求用户在一小部分预先选定的服务器上以设备的形式购买Azure Stack，微软同时亦将产品发布日期推迟至2017年中。