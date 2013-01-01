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至顶网软件频道产业观察全球云服务商IP数量最新排名：亚马逊、阿里云、微软位列前三

全球云服务商IP数量最新排名：亚马逊、阿里云、微软位列前三

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研究机构ipip.net发布全球云服务商 IP 地址与分析报告，从IP地址背后活跃的人、服务器、操作系统等的角度，对全球云计算服务商的市场活跃程度进行分析，结果显示全球范围内IP活跃数量数量最多的云服务商为亚马逊、阿里云和微软，分别占比52%、13%和9%。

来源：至顶网软件频道 2017年7月11日

关键字：微软 阿里云 亚马逊 云服务 云计算 IP地址

近日，研究机构ipip.net发布全球云服务商 IP 地址与分析报告，从IP地址背后活跃的人、服务器、操作系统等的角度，对全球云计算服务商的市场活跃程度进行分析，结果显示全球范围内IP活跃数量数量最多的云服务商为亚马逊、阿里云和微软，分别占比52%、13%和9%。

全球云服务商IP数量最新排名：亚马逊、阿里云、微软位列前三

报告显示，在全球市场上，亚马逊拥有超过3000万注册IP，微软有超过2300万注册IP，阿里云有1000万注册IP，位列前三；从活跃IP的角度，亚马逊有686万活跃IP，阿里云有171万活跃IP，微软有116万活跃IP。来自中国的阿里云在IP活跃程度上超过了微软，仍与亚马逊保持一段距离。

全球云服务商IP数量最新排名：亚马逊、阿里云、微软位列前三

从2013年就开始关注互联网IP的高春辉发起了这份报告调研，他认为，在全球市场上阿里云从收入份额上看全球排名第三或者第四，但从IP地址活跃程度上来看排名全球第二，可能是由于亚马逊定价较贵，“亚马逊是国外的公司，定价规则不同，价格要为利润做贡献。”

全球云服务商IP数量最新排名：亚马逊、阿里云、微软位列前三

对国内市场而言，IP地址注册数量排名为，阿里云、腾讯云、华为云、美团云、百度云、UCloud、金山云。而根据Azure的中国区ip地址数量粗略统计，可以排在第三，仅次于阿里、腾讯之后。AWS可以排在第六，优于Ucloud。

高春辉认为，对国内市场而言，阿里云第一的位置比较明了，不过大家还在争夺第三的位置，腾讯在里面做一些投入和推广，甚至绑着一些业务走，比别的小公司更有先天优势。

报告全版：

全球云服务商IP数量最新排名：亚马逊、阿里云、微软位列前三

 

全球云服务商IP数量最新排名：亚马逊、阿里云、微软位列前三

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