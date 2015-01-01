青云QingCloud宣布第8次资费下调 新用户赠送650元优惠券

青云QingCloud宣布，自7月10日起对公有云部分资源进行新一轮资费下调。这是QingCloud的第8次资费下调，调整的资源包括预留实例、QingStor对象存储和CDN加速服务，最高降幅达56%。此外，QingCloud还针对“按秒计费”资源推出了全新的“分级定价”优惠政策。

至顶网软件频道消息：7月10日，青云QingCloud宣布，自7月10日零时起对公有云部分资源进行新一轮资费下调。这是QingCloud的第8次资费下调，调整的资源包括预留实例、QingStor对象存储和CDN加速服务，最高降幅达56%。此外，QingCloud还针对“按秒计费”资源推出了全新的“分级定价”优惠政策。新用户完成认证还可获赠最高650元优惠券。



青云QingCloud始终坚持通过技术创新，不断降低云资源的使用成本，提高用户使用体验。自2013年公有云上线以来，QingCloud承诺每年至少降价两次，致力于让人人都可以享受到价格适中、服务完备的企业级云服务。

青云QingCloud第8次降价，降幅最高达56%



一、预留实例资费下调最高56%



预留实例计费模式是青云QingCloud于2016年11月正式推出的全新计费模式，主要针对长期、稳定的IT需求。通过预留实例，用户可以根据自身对 IT 资源的长期规划，提前预留相应的主机资源，同时享受大幅度的价格优惠。



此次预留实例资费下调将适用于北京1区（PEK1）、北京2区（PEK2）、北京3区（PEK3）、上海1区（SH1）、广东1区（GD1）。本轮资费下调后，除亚太1区（AP1） 外，其他可用区同配置的预留实例价格一致。具体资费下调方案如下：



6 个月合约资费最高降幅 48%，同按需计费模式同配置主机相比最高节省 58%；

12 个月合约资费最高降幅 48%，同按需计费模式同配置主机相比最高节省 61%；

36 个月合约资费最高降幅 56%，同按需计费模式同配置主机相比最高节省 74%。



青云QingCloud支持“按需计费”与“预留实例”两种方式结合使用。针对短期弹性需求，按秒计费，灵活精准，避免浪费；针对长期稳定需求，预留资源，价格更低，能够大幅降低IT成本。



二、QingStor对象存储服务最高降幅达18.52%



QingStor 对象存储服务于2016年9月13日正式商用。通过QingStor对象存储，用户能够获得可无限扩展、安全可靠、低成本、高性能的通用数据存储服务。QingStor对象存储在计费层面按照存储容量、流量、API 请求数三个维度分别实行阶梯计费。



此次，北京3区（PEK3），上海1区（SH1）的对象存储服务将以两种形式实行价格下调：按存储容量和按请求次数。按存储容量计费价格最高降价18.52%，按请求次数计费价格下降90%。



三、CDN加速服务最高降价26.7%



青云QingCloud CDN加速服务自推出以来，提供了网页加速、大文件下载加速、视频分发加速多种使用场景，并拥有强大简便的域名管理、防盗链、监控统计等功能。用户可以自定义配置CDN缓存策略规则、访问规则、防盗链、内容刷新等配置，灵活使用CDN。此外，还提供了访问省份、访问文件次数、流量、带宽等丰富的监控统计，帮助用户时刻了解CDN使用情况。



此次，CDN资费下调的区域包括北京1区（PEK1）、北京2区（PEK2）、北京3区（PEK3）、上海1区（SH1）、广东1区（GD1）。其中，HTTP协议CDN最高降价12%，HTTPS协议CDN最高降价26.7%。



四、分级定价优惠政策



自2017年7月1日起，青云QingCloud将取消现行的“充值返”优惠政策，并于7月1日至12月31日针对“按秒计费“资源，推出“分级定价”优惠政策。其适用区域包括北京1区（PEK1）、北京2区（PEK2）、北京3区（PEK3）、上海1区（SH1）、广东1区（GD1）。



分级定价优惠将在原有降价的基础上，根据2017年的累计消费额，客户将享受不同阶梯的折扣优惠，最高折扣达8折。



此外，新用户注册并通过认证即可获得310元或650元优惠券，包括主机、数据库、缓存、QingStor对象存储、大数据等服务。想要获得更多优惠，只需报名参加7月28日-29日，青云QingCloud在北京国际饭店举办的QingCloud Insight 2017大会。除优惠券外，与会者还将有机会和超过 2,000 名来自大型企事业单位、互联网行业及企业服务领域的CIO、CTO、架构师、工程师、开发者、技术爱好者及媒体记者齐聚一堂，共同探讨科技与创新的前沿话题，分享业务实践经验，洞悉技术与商业的未来。



