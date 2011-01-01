红帽推出OpenShift PaaS公有云 完善云原生应用构建

基础设施即服务（IaaS）公有云已经很常见了。大家都知道AWS、微软Azure、Google Cloud Engine。平台即服务（PaaS）目前在构建云原生应用方面还不是很完善。而红帽公司正在改变这一状况，新推出了Red Hat OpenShift Online (RHOO)。

基础设施即服务（IaaS）公有云已经很常见了。大家都知道AWS、微软Azure、Google Cloud Engine。平台即服务（PaaS）目前在构建云原生应用方面还不是很完善。而红帽公司正在改变这一状况，新推出了Red Hat OpenShift Online (RHOO)。

RHOO是基于OpenShift的，是红帽的PaaS私有云，但又不只是PaaS。红帽将提供基于集成Docker容器的企业就绪容器平台，运行在Red Hat Enterprise Linux（RHEL），通过Kubernetes进行管理。

RHOO运行在AWS上。虽然AWS是全球运营的，但是RHOO的Starter计划仅在AWS美国东部和西部提供，Pro计划也仅在美国东部提供，不过很快会扩大到EMEA和APAC地区。

OpenShift Online让开发者可以在基于云的容器平台上构建云原生应用，而无需考虑在需求改变的情况下配置、管理和扩展应用的复杂性。因此，开发者可以专注于为他们的业务编写代码、打造新功能的原型、或者致力于下一个创新想法，而不用再忙于管理基础架构的工作。

OpenShift是一个支持多种语言的语言平台，包括Java (8)、.NET Core (1.0, 1.1)、Node.js (0.10, 4, 6)、PHP (5.5, 5.6, 7)、Python (2.7, 3.3, 3.4, 3.5)、Ruby (2.0, 2.2, 2.3)和Perl (5.16, 5.20, 5.24)。Jenkins (1.x, 2.x)还可用于持续整合和持续部署(CI/CD)。此外支持Java (7, 8, EE)的Tomcat (7, 8)将通过Red Hat JBoss Web Server提供。

RHOO还带有OpenShift Quickstart应用模板，针对CakePHP、Dancer、Django、Node.js和Ruby on Rails。它还提供了优化的工作流，帮助在任何现有的框架上——例如Spring Boot、Eclipse Vert.x、Node.js和Red Hat JBoss Middleware——上配置和部署应用，帮助开发者更轻松地开始他们的项目，更快速地编写代码。

对于数据库服务来说，RHOO支持MariaDB (10.1)、MongoDB (2.4, 2.6, 3.2)、MySQL (5.5, 5.6, 5.7)、PostgreSQL (9.2, 9.4, 9.5)以及Redis (3.2)。

简而言之，RHOO几乎为程序员提供了利用流行语言和平台开发应用所需的一切。

在最新的版本中，RHOO带有以下新特性：

简化部署——新增了一键式和“Git push”命令部署功能，帮助开发者和系统管理员简化应用配置和部署，不需要完全控制整个部署生命周期。

自动伸缩——云的弹性是通过自动应用伸缩实现的，这有助于避免当应用负载要求更多应用实例的时候对手动干预的需要。

S2I构建——使用源到图像（S2I）框架构建可重复的容器图像。这有助于避免开发者需要掌握Docker、或者创建及管理Docker图像的需要。这可以减少错误，让程序员专注于使用他们选择的语言编写程序。

IDE整合——该平台内置有与流行的整合开发环境（IDE）的集成，包括Eclipse、Red Hat JBoss Developer Studio和Titanium Studio。这让开发者可以继续使用他们喜欢的IDE。

中间件服务——OpenShift提供了对Red Hat JBoss Middleware组合的方位，作为OpenShift上基于云的服务。这些服务可用于构建应用，与其他系统整合，使用规则和流程进行编排，然后跨混合环境部署。

RHOO提供了两个版本：

Starter：免费服务，其中包括1GB内存和1GB存储，无限制使用。使用它，你可以一个项目，最多4个服务，使用2个CPU核心。

Pro：付费服务，增加额外资源，起始于每GB内存或者存储每月50美元。Pro层是提供给近200个国家。OpenShift Pro还包含了对有限时间段内免费的基础支持。你可以利用Pro计划运行生产服务。

IDC软件开发及开源副总裁Al Gillen认为：“云原生应用开发是解锁数字转型的关键。Red Hat OpenShift对Docker和Kubernetes的支持，以及支持多语言、数据库和应用开发框架的能力，承诺让企业组织开发的应用具有相对较少厂商锁定、跨基础设施固有的可移植性等特性。”

所以，如果你对云原生程序感兴趣的话，RHOO值得考虑。