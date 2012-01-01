微软Office 365 Business Premium云服务增加三项新应用

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至顶头条
作者：李超 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年7月12日
关键字：云服务 Office 365 微软
微软正在向Office 365 Business Premium（Office 365的最高端版本，面向中小企业）中增加3个新应用。
Office 365 Business Premium中增加的3个新应用分别是：Microsoft Connections，一个简单的电子邮件营销服务；Microsoft Listing，一种发布业务信息的方式；Microsoft Invoicing，一项发票生成服务。此外，微软还想Office 365 Business Premium中增加了MileIQ里程最终应用，基于2015年收购的Mobile Data Labs。
Connections、Listings以及Invoicing将在“未来数周内”在美国、英国和加拿大向Office 365 Business Premium订阅客户提供预览，从那些First Release计划的客户开始，微软方面本周表示。MileIQ Premium提供给美国、英国、加拿大的所有Business Premium订阅客户，从7月10日开始生效。
微软不会为这些新增应用收取额外费用，将会作为用户现有Office 365 Business Premium订阅的一部分，没有额外成本。
去年年底，微软宣布了其中一些新增Office 365 Business Premium应用的计划，当时微软展示了Office商业应用的一个登录页面。这个页面提到了MileIQ、Booking、Invoice、Spend（一个支出追踪应用）、Point（一种分享口碑建议的方法）、以及Presence应用。
Office 365 Business Premium是微软面向小型企业的最完整的Office 365订阅计划，如果按月付费的话，价格是每个用户每月15美元，如果按年付费的话，价格是每个用户每月12.5美元。其中包含全套的本地可安装Office应用，每个用户支持最多5个PC以及/或者Mac，以及Exchange Online、Skype for Business Online、SharePoint Online、Yammer企业社交网络、1TB OneDrive for Business云存储。
综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure
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