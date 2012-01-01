微软设立道德委员会 创建新实验室探索多用途人工智能

据悉，微软正在着力于投资人工智能研究，以争取领先于其他科技巨头将人工智能技术用于其产品中。因此，微软表示将在华盛顿雷蒙德公布设立一个新的实验室，专注于开发多用途的人工智能系统。

据悉，微软正在着力于投资人工智能研究，以争取领先于其他科技巨头将人工智能技术用于其产品中。因此，微软表示将在华盛顿雷蒙德公布设立一个新的实验室，专注于开发多用途的人工智能系统。

目前，个体神经网络只能执行一种类型活动，即转译文本或者处理人类语言，而具有广泛认知能力的人工智能可用于创建能够自动适应不可预见的时间应用，如用户与语音助理。

为了探索潜在的用例，微软将为新的实验室配备超过100名科学家，他们的专业知识涵盖自然语言处理、认知心理学和自动推理等多个领域。

此外，微软正在开设一个伦理委员会，以监督其人工智能的工作。据彭博社报道，这个委员会是集合了来自微软每个部门的代表，直接汇报给首席执行官Satya Nadella。这实际上是作为Partnership on AI的内部版本，是微软在去年联合多个硅谷巨头针对人工智能创建道德准则的联盟。

该组织是对人工智能领域更广泛协同的产物，也是对微软新的人工智能实验室的拓展。为了加速研究，该组织将与马塞诸塞理工学院的人脑、心灵和机器中心的选定项目进行合作。

除了微软在雷蒙德设立人工智能中心之外，最近几个月又建立了一系列尖端实验室，还有很多领先的科技功能。此前，Alphabet Inc.子公司DeepMind在加拿大组建了一个研究小组，以加强神经网络的理论构建，随后百度也开放了一个硅谷园区致力于人工智能开发。