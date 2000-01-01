Gong.io获投2000万美元 利用人工智能分析销售电话

"人工智能无法进行销售电话沟通或者完成交易，但它可以大大优化人类的这项任务。" 这就是Gong.io提出的主张。

至顶网软件频道消息： "人工智能无法进行销售电话沟通或者完成交易，但它可以大大优化人类的这项任务。" 这就是Gong.io提出的主张。

今天，Gong.io宣布获得2000融资，将用于强化机器学习以获得更多客户。这家创建了2年时间的初创公司提供的服务是可以聆听销售电话，生成录音并分析录音内容以识别出有用的信息模式。然后，这些信息会显示在可视化的仪表板中，让用户能够借此寻找提高转化率的方法。

例如，一位正在寻求提高团队生产力的销售经理，可以利用Gong.io来找出顶级销售与客户电话沟通过程中的共同点。如果该平台显示，他们通常要比其他销售更频繁地提出问题，那么就可以指导销售团队进行调整，更加强调双向的互动。

Gong.io提供了对通话内容的类似洞察力。用户可以使用对成功下单带来重要影响的单词或者短语（例如竞争对手公司的名字）搜索通话内容，来检查出现的频率。Gong.io表示，这个平台提供的信息不仅对那些试图连接高层次趋势的管理人员们有用，而且还适用于那些希望从客户对话中吸取更多经验教训的销售人员。

这也是Chorus.ai公司正在致力于商业化的基本概念。据悉，这家初创公司最近获得了1600万美元投资，并提供了一个竞争性的电话分析平台，旨在帮助销售团队从客户对话中吸取更多的经验教训。

此次Gong.io宣布的融资旨在Gong.io能够更快的发展。这一轮融资由Nowwest Venture Partners和Shlomo Kramer（网络安全巨头Check Point的共同创始人）。Gong.io还计划利用这笔资金雇用数十名新员工以加速增长计划。