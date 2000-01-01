人工智能将进入能源生产领域

时下正值能源行业动荡时期，石油和天然气公司亟需利用手里的每一项技术创新。人造智能（AI）大有可能很快成为各企业最大的竞争利器之一。

至顶网软件频道消息： 时下正值能源行业动荡时期，石油和天然气公司亟需利用手里的每一项技术创新。人造智能（AI）大有可能很快成为各企业最大的竞争利器之一。

咨询公司McKensey在2017年4月的一份报告中指出，新兴市场和新能源需求急剧增长，预期电动汽车的增长会成为颠覆行业的一个因素。

技术咨询公司Infosys副总裁兼能源、公用事业和服务领域及过程咨询小组负责人Arunkumar Ranganathan表示，石油和天然气行业里AI和机器学习已经用于处理海量数据及提高运作效益。AI技术尚待用于解读地球物理和地质功能以及其他核心业务功能。但AI正受到越来越多人的欢迎，将用于再优化、自动化、提高业务效率及提高复杂运营效率各个领域。

例如，AI可用于优化钻井过程及提高运行效率，进而降低钻井成本。 Ranganathan表示，"在运营规划和监控过程中应用AI技术可以大大提高整个流程里各个阶段的成功率。"

另外，钻井工程师可借助AI驱动的增强现实平台更好地控制渗透率（ROP）的改进、钻井设备状态识别、实时钻井风险识别和程序决策等等。

"AI技术已经在一些领域获得成功，如实时钻井优化、生产监控和资产管理等。"Ranganathan 表示。

Infosys的最新研究考查了AI在资源和公用事业部门的采用情况，结果显示，这些公司里81％的高级职员都希望通过人工智能管理或组织数据。亦有一小部分人希望AI能提供拟人自动化客户支持/建议，或是可以处理复杂的结构化和非结构化数据及自动处理洞察决策。

大约一半公用事业受访者表示，他们希望人工智能可以创造决策过程精髓部分的模拟体验。

Ranganathan称，"行业在努力适应新价格法则，大家都在努力提高运营效率，进而降低成本。人工智能以工具和技术的形式出现在各个业务运行里，无疑将带来巨大的变革。"

AI技术可以提高资产管理、生产优化、钻井过程、油藏管理、精炼过程和供应链各方面的效率。他表示， "有效地利用AI技术可以解决石油和天然气的信息数据管理的老问题。"

从更深的层次看，AI的部署对于石油和天然气公司提供未来电网至关重要。Ranganathan表示，"AI将用于管理需求、平衡网格、实现预防性维护和自我修复过程。最后一点，AI可以提高数据里正确信息的准确性和可用性，从而实现更有效和更有效的运作。"