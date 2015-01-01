谷歌设“梯度”基金投资早期AI创业公司

谷歌日前推出一项新的投资基金，专门投资人工智能初创公司。

至顶网软件频道消息： 谷歌日前推出一项新的投资基金，专门投资人工智能初创公司。

新基金名为梯度（Gradient）基金，为早期风险投资基金，但有自己的特点。该项基金不仅投资AI创业公司，而且还提供技术资源、专家访问、AI新手入门训练和后续指导。

新基金计划今年投资10至15家创业公司，会花100万至800万美元做购入用。该基金并非新基金，基金其实已经以隐式模式运作了一段时间。谷歌表示，该基金已经在一些公司做了投资，包括名为Algorithmia Inc.的算法和功能市场平台以及名为Cogniac Inc.的用于创建和管理视觉模型的工具套件。

梯度基金创始人兼总经理Anna Patterson（Gradient）告诉记者，"为了确实帮助AI更快发展，我们必须更多地融入社区。这就是我们决定这样做的原因，是为了刺激AI空间的创新。"

与Patterson一起直接参与基金的还有谷歌工程总监Anne Jain及来自Kleiner Perkins 的Shabih Rizvi，而其他总监Ray Kurzweil、Peter Norvig、Matias Duarte和Marvin Chow以及来自Alphabet X的 Astro Teller、来自Calico的Daphne Koller、来自YouTube的Jeremy Doig均是基金顾问，

基金的总资金额不明。不过有一点颇有意思，基金有其限制，谷歌员工禁止从内部投资公司获取任何知识产权。

不说大家也知道，AI的开发目前非常热门。 谷歌设立基金投资早期初创公司，此举有点像抛点面包屑给鸽子吃，不过却是暗藏玄机：这些鸽子有朝一日可能会成为获大奖的宝贝鸟。