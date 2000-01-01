谷歌收购印度人工智能企业Halli Labs 旨在实现“下一个十亿用户”计划

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作者：李超 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年7月14日
关键字：Halli Labs 收购 人工智能 谷歌
人工智能被证明是一个热门的趋势，很多初创企业在被更大的公司收购之前几乎是寸步难行。Halli Labs就是这样一个例子，这家印度的公司专注于人工智能、机器学习和神经语言程序设计，其也刚刚被谷歌收入囊中。
Halli Labs今年五月份才刚刚结束隐身模式，就首先公布消息称，表示将于星期二加入谷歌的“Next Billion Users”（下一个十亿用户）计划。该计划的重点是通过解决诸如发展中国家的低带宽和连通性等问题，来获得互联网的下一个十亿用户。
该公司的一篇博客文章称，其加入谷歌的目标是“帮助世界上更多的人获得更多的技术和信息。”谷歌的产品管理副总裁Caesar Sengupta后来通过推特确认了这次收购，但是没有披露收购的价格：
欢[email protected]和@halli_labs的团队加入谷歌。期待我们在一起能够创建一些很酷的东西。 https://t.co/wiBP1aQxE9
——Caesar Sengupta（@caesars）2017年7月12日
关于Halli Labs最有趣的事情可能是其创始人Pankaj Gupta，他是一位数据科学家，曾在推特负责推荐和个性化，并曾在印度Airbnb Airbnb公司的竞争对手Stayzilla担任首席技术官，这家公司现在已经不在了。
尚不清楚Halli Labs到底在做什么，但是当它在五月份结束隐身模式的时候，表示正在使用人工智能和机器学习来解决“老问题”。
然而，该公司的名字可能透露了一点线索。正如公司在第一次发布的博客文章中所解释的那样，“Halli”这个词就是埃纳德语中的“村庄”，这是印度当地的一种语言。这可能是一个暗示，它正在处理诸如提供卫生和洁净水等问题，这在这个次大陆的农村里仍然是一些很大的问题。
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