微软云合作伙伴今年秋天开始提供Windows 10虚拟化

微软正在为想要虚拟化Windows 10桌面的用户添加更多选项。下面是关于新功能以及相应价格的介绍。

至顶网软件频道消息：微软正在回应该公司一些合作伙伴的长久以来的祷告，使他们能够销售将包含虚拟化权利的Windows 10订阅版。

微软在上周举办的Inspire全球合作伙伴大会上宣布，该公司将从9月6日开始，通过其云计算解决方案提供商（即将在上周启发全球合作伙伴大会）提供新的产品。（我截取了几页微软在这次大会上一个相关主题演讲的幻灯片。）

到9月份，微软将给予有兴趣购买Windows 10 Enterprise的用户各种虚拟化订阅选项。 微软还将继续为不需要虚拟化权限的用户提供Windows 10 Enterprise E3。

（顺便说一下，不仅仅是任何Cloud Solution Provider（云解决方案供应商，也就是CSP）都能够提供Window 10 Enterprise虚拟化。主机必须还是“Qualified Multitentant Hoster”或QMTH，这意味着它们被授权通过CSP订阅或者Enterprise Agreement/MPSA在专用的或者是多租户的硬件上托管Windows虚拟机。正如微软在上周解释的那样：Direct CSP + SPLA （Service Provider License Agreement，服务供应商许可协议) = Qualified Multitenant Hoster（合格的多租户主机）。

快速回顾一下微软不断发展的云计算订阅计划：Windows 10 Enterprise E3和E5是微软一年前发布的Windows 10 Enterprise的订阅版本。它们主要针对中小企业用户。Windows 10 Enterprise E3和E5——没有虚拟化权限——已经可以从微软云解决方案提供商处购买，也可以通过企业协议购买。微软365 Enterprise是（微软公司一年前发布）Secure Productive Enterprise的替代品，是Windows 10 Enterprise、Office 365 Enterprise和Enterprise Security + Mobility的产品包。

Windows 10 Enterprise E5将自动更新为包括虚拟化权限，微软365 Enterprise也将包括虚拟化权限。 Windows 10 Enterprise E3将包含或不包含虚拟化使用权，并且还有一个新的Windows 10 Enterprise E3 VDA产品可供那些需要在非Windows Pro设备上访问Windows VM的用户使用。

嵌入在这个帖子顶部的微软幻灯片，或许可以让人更容易理解。目前，Windows 10 Enterprise E3的费用是每个用户每个月7美元。增加了VDI权限之后，Windows 10 Enterprise E3的费用为每个用户每个月12美元。（不需要Windows Pro设备的E3 VDA选项的费用是每个用户每个月18美元。）

具有VDI权限的Windows 10 Enterprise E5的费用是每个用户每个月19美元。似乎不再存在没有VDI权限的Windows 10 Enterprise E5了。去年推出的Windows 10 E5选项的费用是每个用户每个月14美元。）

即使添加了虚拟化权限后，微软365 Enterprise E3和E5的价格依然将保持不变。微软的官员们不会公开宣布Microsoft 365 Enterprise E3或E5的价格，但它们的前身的费用分别约为每个用户每个月36美元和每个用户每个月54美元。

上面的幻灯片显示了用户可以利用这些新的虚拟化权限的不同方式。用户不仅可以选择不同的计划，还可以选择托管类型。

今年早些时候，微软公司宣布，用户可以透过Citrix的安排和付费产品虚拟化运行Azure上的Windows 10桌面。

BrianMadden.com的虚拟化专家是这样总结微软的CSP虚拟化公告的：“现在的关键是微软已经消除了阻止了服务提供商组装真正能够与内部部署相匹配的平台的最后障碍。”

对于那些试图更多了解这一消息的读者来说，可以好好读一读来自SPLALicensing.com的另一篇文章。