Gartner表示，到2020年几乎全部新型软件产品皆将引入AI技术

围绕人工智能（简称AI）展开的炒作与关注正促使越来越多软件供应商将AI因素引入其产品发展战略。Gartner公司同时指出，这种作法亦给市场造成了巨大混乱。该公司分析称，到2020年，AI技术几乎将被引入至每一款新型软件产品及服务当中。

至顶网软件频道消息：围绕人工智能（简称AI）展开的炒作与关注正促使越来越多软件供应商将AI因素引入其产品发展战略。Gartner公司同时指出，这种作法亦给市场造成了巨大混乱。该公司分析称，到2020年，AI技术几乎将被引入至每一款新型软件产品及服务当中。

2016年1月，“人工智能”一词尚未能进入gartner.com网站的前百名热门搜索词汇，但到今年5月，其排名已经跃升至第七位——这亦表明Gartner客户开始高度关注AI议题，并积极思考如何将其引入自己的数字化业务发展战略。根据Gartner公司的预测，到2020年，AI将成为逾三成CIO的五大优先投资方向之一。

Gartner公司研究副总裁Jim Hare指出，“随着AI技术快速步入炒作周期，众多软件供应商亦开始追赶这场近年来兴起的淘金热。AI技术确实能够带来令人兴奋的可能性，但遗憾的是大多数供应商仅专注于简单构建并营销基于AI的产品，而非真正观察市场需求、规划潜在用途并思考如何借此提升客户的商业价值。”

所谓AI，是指那些能够在无需明确编程即可对当前情况进行观察，并独力分析出行为调整结论的系统。尽管人们普遍担心AI技术有可能最终取代人类，但实际情况是，目前的AI与机器学习技术只是在大大提升人类的既有能力。经过训练，机器能够在某些特定领域发挥出远超人类的表现; 事实上，机器与人类的结合将以往很多不可能变为了可能。

为了成功把握AI技术带来的机遇，技术供应商需要了解如何应对以下三个关键性问题：

1) 差异化的缺失导致买家陷入困扰且很难作出购买决定

越来越多的初创企业及主流厂商皆宣称将提供AI相关产品，但其中却缺少能够真正帮助买家理清需求的差异化因素。目前超过1000家应用程序与平台供应商自称为AI供应商，或者至少宣称在产品当中使用了AI技术。

根据Gartner公司的观点，这是一波类似于“环保”产品的新兴风潮——即无论实际情况如何，皆宣称或夸大其产品在环境保护方面的效果。事实上，这种广泛的AI标榜行为已经给技术投资产生了负面影响。

为了建立起用户信任，供应商应当专注于面向AI建立起量化结论，并提供相关案例研究思路。

Hare解释称，“应当以明智的方式在产品销售及营销当中使用‘AI’一词。具体来讲，应明确区分AI方案的差异化特性及其能够解决的问题。”

2) 利用经过实践验证且易于上手的机器学习能力满足最终用户需求

包括深度学习在内的AI发展成果已经获得高度肯定，但在相关价值的直接性与成熟度方面仍显得比较模糊。Gartner公司建议各供应商采取最简单的使用方法，同时配合最先进的AI技术以弥合这一对接差距。

3) 企业缺少对AI解决方案进行评估、构建与部署的能力

根据Gartner公司发布的2017年AI发展战略调查报告显示，半数以上受访者认为缺乏必要的人才与技能储备是在企业当中采用AI技术的最大挑战。

此项调查发现，企业正在积极寻求能够改善决策流程并实现业务自动化的AI解决方案。如何可能，大多数企业都倾向于购买嵌入式或者打包AI解决方案，而非尝试构建定制化解决方案。

Hare解释称，“软件供应商需要专注于为商业问题提供解决方案，而非单纯提供前沿技术成果。重点在于，供应商应说明其AI解决方案能够如何帮助企业客户解决技能短缺难题，同时带来超越内部定制化AI解决方案的价值实现速度。”

*本份调查报告于2017年4月5日至21日整理完成，涵盖Gartner研究圈各位成员——此研究圈为由Gartner负责管理的IT与商业领导者生态系统。本份研究报告共收集了83位受访者的意见。