微软为OneDrive中的所有文件提供版本历史记录支持

微软正在为所有的OneDrive文件增加版本历史记录支持，但对其承诺的OneDrive差异同步功能没有新的ETA。

至顶网软件频道消息：

微软正在为所有的OneDrive文件增加版本历史记录支持，但对其承诺的OneDrive差异同步功能没有新的ETA。

2017年7月19日——格林尼治标准时间21:48 （东八区标准时间05:48）

微软开始推出最受欢迎的OneDrive云存储功能之一：对所有类型的文件提供版本历史记录支持，而不仅仅是支持Office文件。

根据微软7月19日的一篇文章，到今年夏天，所有OneDrive.com用户将能够获得对所有OneDrive文件的版本历史记录支持。

目前，OneDrive仅提供Office文件的版本历史记录。它允许用户恢复可能已被损坏或意外编辑的文档或文件的旧部分。

但在不久的将来，此功能也将可用于其他类型的文件，如PDF、CAD文件，照片和视频。这意味着用户将可以在30天内恢复或下载他们的文件的好的副本。

但是OneDrive的消息不是今天的全部。

OneDrive——差异同步的另一个呼声最高的功能——已经错过了其承诺的到期日期，目前没有新的时间目标。

微软OneDrive和SharePoint项目管理总监Omar Shahine今天在Twitter上承认，在最新的OneDrive路径图上承诺的全差异同步并没有实现，也无法按照预定时间实现。

我在今年二月份发布了博客文章，那个时候微软在OneDrive路径图中承诺会在2017年第二个季度末之前提供差异同步。

但是，在回答@BrokenCanoe今天在Twitter上提出的关于该功能的下落的问题，Shahine表示：“仍然在努力之中，路径图是一个错误。”

我询问Shahine更新的时间，并被告知“我们最新的进展在User Voice”。在2014年，微软的官员们表示，OneDrive的差异同步是一个“思考中”功能。但是从那时开始没有任何关于它是否会更新以及何时才能更新的更多消息了。

Shahine今天在Twitter上表示，微软目前有Office文件差异同步。差异同步能够只同步文件中被更改的部分，而不是整个文件。