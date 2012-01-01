微软第四财季超预期 云业务强劲增长

微软本周四公布了第四季度财报，由于云业务的强劲增长超出了市场预期。

至顶网软件频道消息：

微软本周四公布了第四季度财报，由于云业务的强劲增长超出了市场预期。

第四季度，微软的GAAG净收益为65亿美元，或者每股收益83美分，收入233亿美元。非GAAP净收益为77亿美元，或者每股98美分，收入为247亿美元。

华尔街预期的每股收益为71美分，收入为243亿美元。

微软首席执行官Satya Nadella在声明中表示：“我们云平台的创新推动这个季度财报的出色表现。客户正在寻求微软和我们蓬勃发展的合作伙伴生态系统加速他们自身的数字化转型，在这个智能云和智能边缘的时代释放新的机会。”

微软在智能云方面的收入为74亿美元，同比增长11%。在这个业务部门内，服务器产品和云服务收入增长15%，这主要受到了Azure收入增长97%的推动。

在智能云中，企业服务收入减少3%。客户支持协议的减少被高级支持服务的增长部分抵消了。

微软最大的细分业务——其生产力和业务流程部门——的收入为84亿美元，同比增长21%。其中，Office商用产品和云服务收入增长5%，受到Office 365商用收入增长43%的推动。Dynamics产品和云服务收入增长7%，受到Dynamics 365收入增长74%的推动。LinkedIn在该季度贡献了11亿美元的收入。

更多个人计算（More Personal Computing）收入为88亿美元，减少2%，主要是手机收入减少了。Windows OEM收入增长1%，尽管全球PC出货量继续下滑趋势。Surface收入减少2%，主要由于产品生命周期的过渡。搜索广告收入（不包括流量采购成本）增长了10%。

Azure抢眼的表现，以及Office 365和Dynamics 365令人印象深刻的增长，都是“微软在打造更新产品细分方面取得成功的积极信号”，Moor Insights & Strategy. Meanwhile创始人、分析师Patrick Moorhead这样表示。Surface在未来几个季度的表现将有所回升，因为Surface Laptop和Surface Pro将在渠道和各个国家开始全面供货。

Moorhead表示：“微软是少数几家从老牌企业转向云计算的企业之一。”他提到了微软最近在云原生领域例如Azure、物联网、移动、CRM以及团队协同等领域赢得的几个大客户例如FedEx、HSBC、T-Mobile、BMW、百度。

在截止于2017年6月30日的全财年中，微软的非GAAP收益为3.31美元，非GAAP收入为967亿美元。