由于2017年第二季度的强劲增长，SAP提高了年度业绩预测

SAP第二季度在云市场呈现增长态势，导致本财年的年度业绩目标提升。

至顶网软件频道消息：

SAP第二季度在云市场呈现增长态势，导致本财年的年度业绩目标提升。

尽管成本的上升降低了营业利润，SAP在云计算市场的持续增长导致了财政年度的前景看涨。

星期四，这家云服务提供商公布了2017财年第二季度财报（PDF）。

核心收入增长了10.4％，达到57.8亿欧元（66.5亿美元），或IFRS（国际财务报告准则）每股收益下降18％，至0.56欧元，而非IFRS（非国际财务报告准则）每股收益增长14％至0.94欧元。

第二季度，SAP报告IFRS营业利润下降了27％至9.26亿欧元。非IFRS营业利润增长4％至15.7亿欧元，按恒定货币计算增长3％。

SAP表示，2017年第二季度营业利润和每股收益“主要受到重组相关费用和股权激励费用大幅增加的影响。”

云预订量增长33％，达到3.4亿欧元，而新的IFRS和非IFRS云订阅和支持收入同比增长29％，按恒定货币计算增长27％——达到9.32亿欧元。

路透社调查的分析师们预计，云端订阅量增长约33％。

IFRS和非IFRS软件收入为10.9亿欧元，同比增长5％，按恒定货币计算增长4％。IFRS和非IFRS云和软件收入报告为47.6亿欧元，按恒定货币计算增长9％或8％。

2017财年前六个月的营业现金流量为35.1亿欧元，同比增长20％。第二季度末的净负债为17.9亿欧元，同比增长25亿欧元。

在未来的财年中，SAP预计2017年全年非IFRS的云计算和支持收入按恒定货币计算将达到38亿欧元至40亿欧元，而这一数字在2016年为29.9亿欧元——增长率达34％。

此外，由于S/4HANA和SAP Digital Business Platform（数字业务平台）的增长，2017年非IFRS云计算和软件收入预计将增长6.5％至8.5％。

SAP预测，在2017财年全年，非IFRS总收入将达到233亿欧元至237亿欧元，而2016年为220.7亿欧元，非IFRS营业利润约为68亿欧元至70亿欧元，比2016年的66.3亿欧元有明显增长。

SAP首席执行官Bill McDermott表示：“八年来SAP一直表现强劲，盈利状况良好，第二季度延续了这一势头。”他表示，“我们的获胜策略再次得到S/4HANA快速采用和我们整个云解决方案组合的验证，我们预计下半年这种发展势头将持续，并自信地提高全年的指导目标，SAP从未有过更好的定位。”

SAP还计划在2017财年下半年启动总值高达5亿欧元的股东回购计划。