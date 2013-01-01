算法让YouTube在谷歌的云端变得更快

在竞争激烈的云计算市场保持竞争力需要的不仅仅是一个积极的功能发布计划。顶级提供商们都在不断加强基础设施，以提高运营效率，这是一个谷歌希望获得优势的领域。

至顶网软件频道消息：在竞争激烈的云计算市场保持竞争力需要的不仅仅是一个积极的功能发布计划。顶级提供商们都在不断加强基础设施，以提高运营效率，这是一个谷歌希望获得优势的领域。

这家搜索巨头今天透露其云平台的一项升级能够使企业用户能够更快地访问和分发数据。 谷歌加速了BBT，这是一种内部开发的算法，它先前已被用于其搜索主页和YouTube中。视频共享服务的吞吐量在推出后全球平均增长了4％，有些国家的增幅超过了14％。

BBR是一种拥塞控制算法，旨在防止突发流量阻碍通信。自20世纪80年代以来，这种软件已经被包括在路由器、交换机和其他网络连接的设备中，当时不成熟的信息技术使得确定何时应该限制数据流的做法比较直接。

在大多数情况下，工程师依靠丢包率作为主要指标。当路由器或交换机中的有限的内存容量被填满时，通常意味着网络上的数据太多。问题在于，从那时起技术已经有了很大的发展，而大多数拥塞控制算法仍然以同样的方式评估流量。

进入BBR。按照谷歌的说法，该算法可以通过评估与拥塞直接相关的指标来绘制比其前辈更精确的网络使用情况。特别是两个指标：连接最大可用连接带宽数量以及最近一次往返的最小延迟。

在谷歌平台的几项关键服务上实施了BBR。首先，对象存储卷和数据库实例的流量现在由该算法管理，这意味着运行其上的应用程序可以更快地获取信息。依赖Google Cloud Load Balancing和Google Cloud CDN的网站也将受益于BBR，能够为访客提供更快的加载时间。

谷歌已经向The Internet Engineering Task Force分享了该技术的规格。这一举措表明，这一搜索巨头希望BBR也能够被其他组织采用，考虑到谷歌过去在网络通信标准方面的所作所为，这算不上是太大的惊喜。