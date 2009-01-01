 IDC：2017年IaaS支出将首次赶超SaaS

根据IDC最新的全球公有云服务半年度追踪报告，不包括日本在内的亚太地区（APeJ）市场公有云服务（PCS）在2017年预计规模将突破100亿美元。基础设施即服务（IaaS）将推动PCS市场的增长，并将促使IaaS支出在2017年上半年首次赶超软件即服务（SaaS）支出。

至顶网软件频道消息：根据IDC最新的全球公有云服务半年度追踪报告，不包括日本在内的亚太地区（APeJ）市场公有云服务（PCS）在2017年预计规模将突破100亿美元。基础设施即服务（IaaS）将推动PCS市场的增长，并将促使IaaS支出在2017年上半年首次赶超软件即服务（SaaS）支出。

IDC洪亚太区服务研究团队高级市场分析师Liew Siew Choon表示：“数字化转型正在推动着多云和混合IT环境，让企业创建更加敏捷和更具成本效益的IT环境。甚至像银行和金融这样受监管的行业都在非核心功能方面使用SaaS，在应用开发和测试中使用PaaS，在工作负载测试运行和测试新服务产品方面使用IaaS。”

“随着企业为不同工作负载探索不同的云选择，大多数企业都有混合式的IT战略，跨站内和站外数据中心的分散IT资产和工作负载。那些支持加速技术例如物联网和认知系统的现代应用，将进一步推动公有云服务的采用。”

2016年APEJ地区的三大PCS提供商分别是AWS、微软和阿里巴巴，市场份额超过50%。

Liew补充说，“这几大提供商有可信的IaaS、PaaS和SaaS产品。对于微软来说，到2016年年底的时候，IaaS贡献的收入也超过了SaaS（主要是Office 365）。与普遍观点相反，在APEJ地区除了Office 365之外，微软从Azure也获得了更多的收入。”

最新的IDC全球公有云服务半年度追踪报告还预测，2017年APEJ地区IaaS支出将达到48亿美元，同比增长35.8%。在该季度的SaaS和PaaS支出预计分别同比增长29%和37.2%。

Liew补充说：“随着数据增长速度加快，企业希望从IaaS提供商那里得到一个扩展的、快速处理的基础设施，以获得更好的资源利用率和节约更多成本，这个需求也水涨船高。”

另外一个增长的推动因素就是风险管理，因为IaaS一直极大地用于数据备份和灾难恢复。在中国等国家，政府的云计算项目重点是在云基础设施上，利用互联网服务提供商来推广公有云服务。

最新3年（2017年到2019年）中国的云开发行动计划仍然是围绕着把云基础设施作为转型和发展的基础。