微软公司致力于在2020年之前在Windows中取消对Flash支持

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微软公司即将公布新的计划：该公司打算在2020年底之前在Windows中逐步取消对Adobe Flash支持。
Adobe终于在沙滩上画了一条线，指出Flash将在2020年后不再受到支持。
微软的官员们表示，他们将尽力在该公司的Internet和Edge浏览器中降低对Flash支持，从而在2020年底之前，将对Flash支持从Windows完全移除。
在Windows 10 Creators Update 更新之后，Edge 浏览器中对Flash的支持已经只剩下点击运行了。今天，微软公布了在未来三年内摆脱Flash的时间表和计划。
以下摘自微软的博客文章：
谷歌、Mozilla和苹果也承诺到2020年将在各自的浏览器中放弃对Flash的支持。
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云能力：8.6 分
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