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微软公司致力于在2020年之前在Windows中取消对Flash支持

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微软公司即将公布新的计划：该公司打算在2020年底之前在Windows中逐步取消对Adobe Flash支持。

作者：杨昀煦 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年7月26日

关键字：Flash插件 微软

微软公司即将公布新的计划：该公司打算在2020年底之前在Windows中逐步取消对Adobe Flash支持。

Adobe终于在沙滩上画了一条线，指出Flash将在2020年后不再受到支持。

微软的官员们表示，他们将尽力在该公司的Internet和Edge浏览器中降低对Flash支持，从而在2020年底之前，将对Flash支持从Windows完全移除。

在Windows 10 Creators Update 更新之后，Edge 浏览器中对Flash的支持已经只剩下点击运行了。今天，微软公布了在未来三年内摆脱Flash的时间表和计划。

以下摘自微软的博客文章：

  • 从2017年底到2018年，微软Edge将继续要求用户在第一次访问某个网站时，允许运行Flash，并在后续的访问中记住用户的偏好。在此期间，Internet Explorer将继续允许Flash无需特殊权限运行。
  • 2018年中至年末，我们将更新微软Edge，要求对每个会话进行Flash运行许可。 2018年，Internet Explorer将继续允许使用所有网站的Flash。
  • 2019年中至年末，我们将在微软Edge和Internet Explorer中默认禁用Flash。用户将能够在这两个浏览器中重新启用Flash。重新启用之后，微软Edge将继续要求按照网站逐个批准Flash运行。
  • 到2020年底，我们将在所有支持版本的Windows中的微软Edge和Internet Explorer浏览器上去除所有运行Adobe Flash的能力。用户将无法再启用或运行Flash。

谷歌、Mozilla和苹果也承诺到2020年将在各自的浏览器中放弃对Flash的支持。

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