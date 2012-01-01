 人工智能如何变革会计行业

有些人可能认为人工智能（AI）是对会计职业的威胁，但是会计软件公司Lee Murphy却认为，AI不管对于企业还是个人都是一个真正的机会。

至顶网软件频道消息：有些人可能认为人工智能（AI）是对会计职业的威胁，但是会计软件公司Lee Murphy却认为，AI不管对于企业还是个人都是一个真正的机会。

人工智能已经开始影响到我们的日常生活，我们正在见证的这一技术变革，正在改变着会计职业、会计与中小企业之间的关系。

这种变化的关系将有利于会计师和企业，预示着新的工作方式，以及我们为了中小企业和更广泛经济的利益而将服务和知识作为企业发展和战略核心的方式。

毫无疑问，我们正在走上只有一个前进方向的旅程。先进的会计软件和会计系统将改变我们的角色，因为人工智能、智能机器学习和越来越多的自动化任务将接管传统会计角色，例如记账和数据输入。

而且我们的发展方向已经很好地确定了。随着记账业务进一步自动化和不需要人工操作，基于云的软件公司正在计划着取消为付款编码发票。此举被认为是会计行业发生的最大的变化之一，预计将会为小企业节约数千小时的时间。

未来，企业处理数据和交易的方式会与今天大不相同，电子表格也会变成历史。

在完全自动化的、以人工智能为驱动的未来，我们将不再需要编码工作和数据输入，纳税申报、发票和付款也将全部由智能机器来完成，不需要涉及人工操作。

随着这项技术变革的发展，我们最终将看到无现金的商店，企业将注册国家和国际的发票网络——智能机器彼此之间进行通信，自动处理付款和支付，无需认为参与。

有些能可能会看到这个人工智能的新世界是对人类工作、对会计职业构成的威胁，但这对于企业和个人来说都是真正的机会。人工智能将是变革性的，而且是以积极的方式。随着智能机器和智能系统承担越来越多的记账工作，会计师们将有更多的时间为客户提供业务咨询。

因此，这些智能的自动化的系统可以实时提供所有数据，给小企业客户提供信息和建议，以及帮助他们发展做出决策所需的建议。

在这个新的咨询角色中，我们将可以利用我们的知识来帮助企业做出这些战略决策，这更像是小企业的财务总监，而不是直接的数字处理人员。

随着角色的变化，我们还将为企业创造更高价值，帮助推动更广泛的经济发展。

随着这一新格局的出现，会计行业会出现不同的角色和专长，我们将看到在这个领域挖掘和开创新工作、新机会的财务顾问。

将会有知识渊博的专业人士，为企业创建自动记账系统，确保这些系统是适合企业的平台，为客户做合适的集成。

所有这些都不是一蹴而就的。在所有领域，实现全面自动化都是一个逐步的、长期的过程。一旦开始这个旅程，就需要创建标准，各方达成一致，这些都是需要时间的。

但是不要误会，人工智能已经是我们日常生活的一部分了——它存在于智能手机、数码相机、微波炉等等我们认为理所当然的事情。

我们不应该惧怕这一新的变革，相反我们需要接受这样一个现实，那就是它可以为我们自己和我们的客户释放更多的生产效率，加强工作关系，让我们实现真正的成长。