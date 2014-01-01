【资料下载】2017 Tableau 可视化分析峰会资料分享！

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过去的三个月是属于众多数据发烧友的盛典，我们把 DATA 的热浪带到了北京、上海、深圳，共有近 3000 位用户和合作伙伴参与了这场可视化盛宴，与我们一同揭晓 Tableau 产品路线图中众多让人翘首以盼的创新元素！
峰会上我们聆听了 40 余场来自数据科学领域大咖的技术交流，也学习了来自华为、亚马逊、Lenovo 、玛氏、相宜本草、可口可乐等企业的 20 余位客户分享的 Tableau 应用成功案例，并共同见证了 12 位数据英雄争夺美国五日梦想之旅的精彩竞赛。
应大家的要求，我们整理了峰会上 Tableau 专家和演讲嘉宾的部分资料供大家下载。
峰会资料：
【达能（中国）食品饮料有限公司销售发展部销售系统经理 谢德鑫】
【华为 消费者BG 数据分析架构师王在清】
下载方式：
微信关注“Tableau社区”，在微信公众平台中回复数字【 5 】获取资料下载链接。工作簿基于 Tableau 10.3 版。点击下方链接即可下载 Tableau 10.3 免费试用。
https://www.tableau.com/zh-cn/products/trial
重温峰会精彩瞬间！
【北京】
【上海】
【深圳】
更多精彩瞬间：
2017 Tableau 可视化分析峰会
香港站峰会将在8 月 3 日召开。没报名的小伙伴，抓紧时间报名吧！
点击下方链接至浏览器即刻报名
https://www.tableau.com/community/events/tableau-visual-analytics-forum-hong-kong-2017
温馨提示：
如果您在报名过程中遇到任何问题，
欢迎致电 010-52899167
或发送邮件至[email protected]
长按识别下图二维码，轻松下载 Tableau 学习资料！
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