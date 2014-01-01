【资料下载】2017 Tableau 可视化分析峰会资料分享！

过去的三个月是属于众多数据发烧友的盛典，我们把 DATA 的热浪带到了北京、上海、深圳，共有近 3000 位用户和合作伙伴参与了这场可视化盛宴，与我们一同揭晓 Tableau 产品路线图中众多让人翘首以盼的创新元素！

过去的三个月是属于众多数据发烧友的盛典，我们把 DATA 的热浪带到了北京、上海、深圳，共有近 3000 位用户和合作伙伴参与了这场可视化盛宴，与我们一同揭晓 Tableau 产品路线图中众多让人翘首以盼的创新元素！

峰会上我们聆听了 40 余场来自数据科学领域大咖的技术交流，也学习了来自华为、亚马逊、Lenovo 、玛氏、相宜本草、可口可乐等企业的 20 余位客户分享的 Tableau 应用成功案例，并共同见证了 12 位数据英雄争夺美国五日梦想之旅的精彩竞赛。

应大家的要求，我们整理了峰会上 Tableau 专家和演讲嘉宾的部分资料供大家下载。

峰会资料：

2017 可视化的科学与艺术

2017 用地图说话：您必须了解的 Tableau 地图分析技巧

2017 企业级 BI 部署的选择 - Tableau Server

2017 Tableau 分析师养成笔记

2017 管理仪表盘 - 决策制胜的利器

2017 高级分析：Tableau & R / Python

2017 高级分析：Tableau 高级计算及 LOD

2017 北京站峰会可视化分析争霸赛竞赛数据

2017 上海站峰会可视化分析争霸赛竞赛数据

2017 深圳站峰会可视化分析争霸赛竞赛数据

2017 黑娃的故事- 看传统行业如何拥抱数据分析

【达能（中国）食品饮料有限公司销售发展部销售系统经理 谢德鑫】

2017 数据可视架构与应用

【华为 消费者BG 数据分析架构师王在清】

下载方式：

微信关注“Tableau社区”，在微信公众平台中回复数字【 5 】获取资料下载链接。工作簿基于 Tableau 10.3 版。点击下方链接即可下载 Tableau 10.3 免费试用。

https://www.tableau.com/zh-cn/products/trial

重温峰会精彩瞬间！

【北京】

【上海】

【深圳】

更多精彩瞬间：

2017 Tableau 可视化分析峰会

香港站峰会将在 8 月 3 日 召开。没报名的小伙伴，抓紧时间报名吧！

点击下方链接至浏览器即刻报名

https://www.tableau.com/community/events/tableau-visual-analytics-forum-hong-kong-2017

温馨提示：

如果您在报名过程中遇到任何问题，

欢迎致电 010-52899167

或发送邮件至[email protected]

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