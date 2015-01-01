Amazon第二季度收益未达预期 但AWS助其收入攀升

Amazon本周四公布了第二季度财务业绩，尽管收入有良好的增长，但是收益远远没有达到华尔街预期。

Amazon本周四公布了第二季度财务业绩，尽管收入有良好的增长，但是收益远远没有达到华尔街预期。

位于西雅图的技术巨头Amazon宣布在第二季度净收益1.97亿美元，或者摊薄每股收益40美分，收入380亿美元。

去年同期Amazon的收益为每股1.78美元，收入304亿美元。

此前华尔街预期每股收益为1.42美元，收入372亿美元。

“我们的团队保持领先地位，专注于客户，”Amazon首席执行官Jeff Bezos在声明中表示。

Amazon的营业支出从去年的291.2亿美元攀升至今年第二季度的373.3亿美元。

在声明中，Bezos提到了这个季度的亮点，例如发布了Echo Show（一个配备了视频屏幕的Echo智能音箱），发布了4款新的Fire平板电脑，将Amazon Fresh扩大到德国，以及将Prime Now扩展到新加坡。

AWS在Amazon的收益中占到了最大份额，净销售额为41亿美元，同比增长42%，运营收益为9.16亿美元。

AWS的运营率从上个季度的140亿美元增加到160亿美元，最大幅度的环比增长，收入也有同比增长。

“我们看到客户采用积极，”Amazon首席财务官Brian Olsavsky在财报电话会议上表示。他说，客户选择AWS，很大程度上是因为AWS的“功能性和创新步伐”。

虽然AWS仍然是云市场的主导者，但是微软和谷歌的竞争日益加剧。上周，微软公布第四季度财报，Azure云业务同比几乎翻番。

Amazon强调AWS最近赢得的一些客户：Ancestry、协作公司Hightail以及加利福尼亚理工大学都选择了AWS。其他最近选择AWS来运行重要生产工作负载的企业还包括Discovery Communications、Morningstar、BP和Zillow Group。

Amazon在北美的净销售额为224亿美元，同比增长27%，运营收益为4.36亿美元。

国际净销售额为115亿美元，运营亏损7.24亿美元。

第二季度财报并没有提到任何关于Amazon 137亿美元收购的Whole Foods，因为这笔交易还没有完成。不过，Olsavsky在本周四表示，Amazon对于收购一家像Whole Foods这样的“以客户为中心”的公司感到非常兴奋。Amazon将在食物服务方面做“一系列尝试”，包括订单的实际接收点以及直接交货。目前还“没有一个解决方案”，他说。

Amazon预计第三季度的收入在392.5亿美元和417.5亿美元。