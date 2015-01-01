Teradata第二季度收入下滑 但前景光明引投资者兴趣

传统巨头要进行业务大转型就必须经受各种痛苦，包括减少对大型合同的依赖、短期收入下降和文化颠覆。Teradata做好了迎接挑战的准备。

至顶网软件频道消息：Teradata发布的业绩报告显示，第二季度的收入下降至5.13亿美元，与去年同期的5.64亿美元的调整后收入相比下降了9％，而总收入在调整剥离前则下降了14％。

Teradata的业绩结果略低于之前分析师的预测。每股22美分的收益符合分析师的估计，但远低于去年同期的每股71美分。产品和云服务的销售额下降32％，而服务收入保持稳定。

Teradata针对美洲地区营收，季度收入下降17％，至2.71亿美元。国际收入实际上还略有改善。

Teradata同时发布本年度的预期称全年表现会有所改善。Teradata表示，2017年的收入在调整剥离后与去年同期相比大致下降5％至7％。Teradata在此之前曾表示销售额可能最多下降10％。在一份声明中Teradata表示，“预计即便是经过季节性调整后第四季度的业绩也将比第三季度预期业绩强劲得多。”

投资者对此消息反应正面，Teradata在早盘交易中的股价升了9％。

有迹象表明，Teradata正在从单靠许可证销售转向更平衡的年金模式。 Teradata称已经在向更多订阅业务转型过程中看到了“良好的势头”。 Teradata表示，年度经常性收入在持续增长，但并未给出具体细节。

总裁兼首席执行官Vic Lund在一份声明中表示，新的订阅服务旨在“为客户提供更多的选择，并令客户能更容易与Teradata做生意及共同发展。”

坚定大转型

大数据的迅速普及对Teradata的打击比大多数科技公司的打击更大。一些开源大数据处理框架Hadoop供应商常常用单位Tarabyte价格作为成本比较，得出的结果与Teradata的数据仓库成本比会有几个数量级的优势，但大多数专家认为这种比较是苹果对橘子的比较。 Hadoop针对管理大型非结构化数据池做过微调，而数据仓库在处理结构化记录上更优越。各种研究均表明，尽管信息技术机构更愿意将新的工作负载置于Hadoop里，但信息技术机构并未放弃旗下的数据仓库而去用Hadoop。

Teradata很久以前已经放弃了与低成本开源平台开战，而且还采取了欢迎低成本开源平台的态度。Wikibon分析师George Gilbert在一份报告里指出，Teradata正将重头放在分析上，Teradata也在努力使旗下的平台能与其他大数据工具顺利地进行融合。Gilbert称，“ Teradata展现的是对大数据新世界的拥抱。” Wikibon是SiliconANGLE的姊妹公司。

传统巨头要进行业务大转型就必须经受各种痛苦，包括减少对大型合同的依赖、短期收入下降和文化颠覆。Gilbert认为，Teradata做好了迎接挑战的准备。

他在报告里写道，Teradata”将会更多地面对计费云定价，而计费云定价又受到开源替代品的压力。但是从分析这件事上可以看得很清楚，Teradata现在明白，转变是必须要做的。”