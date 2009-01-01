 快乐购携手BDP打造随时随地的数据化运营，及时决策，步步为“赢”

在综合评估国内外先进的数据分析产品后，快乐购选择了海致BDP，借力BDP数据分析平台全面打通数据链，不仅解决了大数据统计分析，也实现了在移动端实时查看数据的需求，进一步降本增效，真正实现数据化运营管理模式。

传统媒体与新媒体的融合如火如荼之时，新锐全媒体整合营销平台——湖南卫视快乐购与国内最大电商平台天猫间的融合亦开始衔枚疾进。

在刚刚结束不久的618大促前夕，湖南卫视快乐购首次尝试跨电视、跨手机台网联动，与天猫联手推出611“家电狂欢节”，全天不间断直播，累计观看人数近三十万、点赞数突破两百万！超高人气不仅撬动流量变现，让销售量爆表，也为快乐购618年中庆实力预热了一把！

不断涌现的新技术、新模式逐步打破了零售行业各业态之间的边界线，电视购物“大屏”+“小屏”的销售模式逐步走向成熟，企业将更加专注于打通渠道，实现各类媒体之间的整合经营，致力建设起覆盖整个产业链的大数据信息平台。

作为湖南本土的电商龙头企业，快乐购自身拥有强大的数据技术部门，专注于大数据应用和推荐算法领域的探索。随着业务的增长，企业各应用系统数据量激增，各业务模块对于数据的依赖和需求愈加强烈，尤其是数据的提取和分析，以及移动办公的需求。因为各业务模块的需求愈加多元化且及时性要求高，使得原有的数据导出、筛选、判别、分配的效率跟不上业务发展需求。因此，对快乐购而言，建设一个高效、易用、多端应用的大数据分析平台已迫在眉睫。

在综合评估国内外先进的数据分析产品后，快乐购选择了海致BDP，借力BDP数据分析平台全面打通数据链，不仅解决了大数据统计分析，也实现了在移动端实时查看数据的需求，进一步降本增效，真正实现数据化运营管理模式。

移动先行，随时随地掌握运营情况

在移动先行的今天，首先应当满足的就是领导们的刚性需求——随时随地掌握企业运营情况。决策者们需要根据具体数据，掌握各环节的情况并进行及时调整，把各环节的资源有效利用起来，才能数据的指导下做出更优的营销决策。

快乐购对于移动办公的需求很强烈，若必须使用特定的设备来查看、分析数据，那么数据驱动将变得不切实际。手机、平板是忙绿的老板们最好的伴侣，所以，支持广泛使用的移动端成为推动数据驱动的重要条件。

（上图为演示数据，非快乐购真是数据）

BDP支持多种类型终端的展示，不仅能够在PC端使用，还支持在移动端数据展示。移动端同样友好的交互体验，充分满足了客户要求，让数据驱动不受地域局限，随时随地掌控数据情况。

数据驱动运营，撬动流量变现

除了移动端应用受到快乐购的普及应用与好评，BDP还为其打造了完整的数据分析平台，让数据驱动运营，助力快乐购撬动流量变现。

一、数据自动化处理，提高效率，降低不准确性

数据提取是快乐购的痛点之一，BDP自助式数据处理解决了企业大量重复的数据处理工作：

（1）从内部数据，到各种SaaS应用、互联网平台，再到需要监控的各类外部数据，上百种数据源，一键对接，全方位满足企业多种多样的业务场景；

（2）轻松实现数据清洗、整合、加载，迅速准备好所需的所有数据，大大简化了数据获取流程，大幅提高企业工作效率的同时，极大程度上降低了传统模式下人工处理数据的不准确性。

二、实时更新，迅速决策，提升转化率

网站在吸引大量访客的情况下，快乐购必须迅速解决影响转化率的关键问题；同时，需要了解投放的广告是否面向真正的消费群体，更新的产品来是否更好地抓住了当前访客等数据反馈。

（1）实时数据更新帮助快乐购及时发现问题，响应快速变化的业务需求，快速决策，避免不必要的损失。

三、可视化探索分析，业务人员也能自助分析

传统excel数据报表中，密密麻麻的一堆繁杂数字让人眼花缭乱、不得要领。BDP提供高性能、灵活、易用的可视化探索分析能力：

（1）无需任何预处理即可对数据做任意维度的多维分析，轻松实现多表关联、数据聚合、追加合并等数据处理；

（2）通过简单拖拽即可生成直观的可视化报表， 30多种可视化展示效果，直观反映出数据之间的变化和联系，业务人员也能自助分析数据。

此次合作是快乐购与大数据的一次重要融合，更是湖南龙头企业率先实现数据化运营的典型案例。

现代信息技术发展日新月异，“互联网+”弥补了传统行业发展短板和劣势，扩大了受众人群，让电视购物重拾发展动力；而数据分析技术又将沉淀的数据资产变为宝贵的财富，挖掘出数据背后的商业机会，实现新的财务增长点，在大数据时代，这是每一个“触网”企业的成为行业领袖的必经之路。