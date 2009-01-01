直播＋大数据：米多微赞联姻 助力品牌商打造专属微信营销

7月26日，“米多大数据引擎”与“微赞商业直播”就帮助品牌企业开展直播营销常态化的合作签署了战略合作协议。

7月26日，“米多大数据引擎”与“微赞商业直播”就帮助品牌企业开展直播营销常态化的合作签署了战略合作协议。米多CEO王敬华、市场副总裁卜沾元与微赞CEO周鹏鹏、常务副总裁周冰出席了本次签约仪式，双方就共同推动传统企业移动互联网转型，特别是“一物一码”技术应用与“企业直播”的深度融合、探索“直播+大数据”社群营销新模式进行了卓有成效的沟通。

未来微赞和米多将在诸多领域开展全方位战略合作，涵盖平台、系统、客户资源与服务等多个方面。合作不仅会加强双方在大数据、头部企业用户直播和一物一码营销等方面的竞争力，为客户提供更深度的服务，也必将扩展双方客户的赢利渠道。

微赞CEO周鹏鹏先生（左） 米多CEO王敬华先生（右）

网络直播是互联网行业里的又一个风口，服务于企业的商业直播更是发展迅速。微赞直播以完备功能设计及流畅高清的直播体验，帮助企业通过专属直播间向目标用户实时展示企业文化、品牌故事、产品介绍、生产过程、行业知识等丰富而直观的内容，让品牌企业快速、低成本的与粉丝进行高效的直播互动，一对多的完成用户沟通。

（微赞做为商业直播领域的领导品牌，日活跃用户超过700万，日直播场次超3000场，占据了全国商业直播市场的半壁江山，用户达2.5亿，全国每8个人就有一个看过微赞直播）

视频直播+“一物一码”合力构建基于用户的大数据场景营销

目前传统企业的“一物一码”营销正进入井喷期，此次米多与微赞的战略合作代表着“直播+大数据”的深度融合。目的在于帮助品牌商以微信公众号为载体，以去中心化的思维构建企业专属的用户账户体系。米多的开放平台在引入微赞直播后，品牌商在米多大数据引擎系统中，以直播、点播的形式，根据不同场景，结合红包抽奖、拼团砍价、渠道动销等经营活动灵活调用。更重要的是品牌商还可对观看的用户进行深度经营，通过对海量数据的分析，输出用户画像、用户需求、营销效果等关键决策情报，支持企业完成数据的管理闭环，实现企业经营的数字化升级。

米多大数据引擎是基于“一物一码”为品牌商提供以用户ID为中心的防伪、溯源、社群营销等一体化运营的SaaS系统。该系统对外收集用户数据，对内打通企业CRM、ERP等系统，使企业拥有“用户ID、产品ID、标识ID”三位一体的“活数据”。而直播让内容拥有了即时性，点播让内容拥有了固定栏目，在不同场景下通过“一物一码”让每一个商品都成为内容的载体，让商品和消费者“对话”，这也是米多与微赞合作结盟的意义所在。

2017年7月份“米多大数据引擎系统”数据显示，单月生码量已突破3亿枚，码投放市场启用量超过2亿个。依据品牌商应用的程度不同，普遍达到使品牌粉丝数增长100%以上，促销费用降低50%以上，销量提升10%以上的效果。

此次战略合作签署之后，帮助品牌商加强与消费者互动沟通、丰富企业营销内容和打造企业视频自媒体将成为双方战略合作的第一步。米多与微赞将发挥彼此优势，在资源和技术上形成互补融合，共同推动品牌商实现视频直播营销常态化，为品牌商提供更优质、更丰富和更实效的营销产品和服务。