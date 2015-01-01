智能机器人市场：制造业的未来

智能机器人只不过是一个能够从其经验和周围环境中获得知识并在这些知识的基础上构建其能力的人工智能系统。智能机器人可以与人类合作，从他们的行为中学习，并与他们一起工作。

智能机器人只不过是一个能够从其经验和周围环境中获得知识并在这些知识的基础上构建其能力的人工智能系统。智能机器人可以与人类合作，从他们的行为中学习，并与他们一起工作。

智能机器人在处理行业、制造业、医疗保健和汽车行业等各个领域的高使用率正在推动全球市场的发展。除此之外，智能机器人由于使用了人工智能而能够自行运作的能力正在推动全球市场的增长。而且，随着对能够与人类配合工作的机器人的需求不断增长，也促使了全球智能机器人市场的增长。除此之外，智能机器人在医疗保健行业中的应用可以通过陪同帮助老年患者快速康复，这也推动了全球市场的增长。此外，智能机器人识别问题并做出判断的能力也在推动全球智能机器人市场的增长。

另一方面，智能机器人生产的巨额支出正在阻碍全球智能机器人市场的发展。此外，由于智能机器人利用率的上升导致的就业减少也是对全球市场增长产生负面影响的因素之一。

从零部件的角度看，全球智能机器人市场主要分为硬件和软件。

从应用的角度看，全球市场可以进一步划分为工业和服务。

更进一步，全球智能机器人市场可以按照地理区域主要划分为欧洲、北美、世界其他地区和亚太地区。

智能机器人在处理行业、制造业、医疗保健和汽车行业等各个领域的使用率节节攀升，特别是在美国和加拿大市场。由于使用了人工智能，智能机器人能够自行运作的能力正在推动印度、中国、日本以及亚太其他地区的市场。对能够与人类配合工作的智能机器人的需求不断上升，推动了德国智能机器人市场的发展。此外，智能机器人在医疗保健行业的使用能够通过陪伴帮助老年患者快速康复，这也推动了欧洲智能机器人市场的增长。在不远的将来，世界其他地区的智能机器人市场也将出现稳步增长。

智能机器人的全球市场中的“大玩家”包括Honda Motors Ltd., Irobot Corporation（本田汽车有限公司）、Irobot Corporation、Lely Group、Adept Technology Inc.、亚马逊、谷歌、Bluefin Robotics Corporation、Northrop Grumman Corporation、Yaskawa Electric Corporation、 ABB Ltd.以及其他一些企业。