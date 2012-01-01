微软推出微软365商业版公开预览

微软不久前曾宣布将推出微软365商业版订阅包。8月2日，微软发布了微软365商业版订阅包的公开预览。

微软不久前曾宣布将推出微软365商业版订阅包。8月2日，微软发布了微软365商业版订阅包的公开预览。

微软365商业版是两个新的订阅包之一。另一个订阅包是微软365企业版。微软官员上个月在微软启发合作伙伴展会上宣布推出这两个新的订阅包。

微软365商业版适合最多300个用户的中小企业客户。 微软365商业版捆绑了Office 365商业高级版及微软企业移动和安全的一些东西，并提供Windows 10升级权限。用户需要运行桌面版Windows 7或8.1或Windows 10 Pro（Creators Update）才能使用微软 365商业版。

微软365商业版包含的Windows 10版本的名字实际上是Windows 10商业版。 Windows 10商业版仅为微软 365 商业版的一个组成部分，包含Win 10 Pro外加Windows Defender安全控件、Windows AutoPilot以及自动Office应用程序部署。微软官员在微软启发大会上告诉合作伙伴这些事时还解释了以后将如何销售Windows专业版及Windows 10 S。

独立的Office365商业高级版每个用户的月费为 12.50美元，而微软365商业版每个用户每月的费用为20美元。

参与微软365商业版公共预览的用户无需为该软件包支付费用，但据常见问题（FAQ）提到的微软网页部分介绍，这些用户需要继续支付其Office 365订阅费用。英国授权学校（Licensing School UK）在其常见问题解答里提到，所有提供Office 365的市场新客户以及现有的Office 365订阅者均可下载微软 365 商业版公共预览。

微软365商业预览版登记可在其产品页面上（https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business ）完成。

根该网页介绍，微软的目标是在2017年底前为普通用户提供微软 365 商业版。 微软 365将通过微软云解决方案提供商渠道直接由微软销售。