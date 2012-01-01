如果希望进一步提高利润水平，红色巨人的云交叉销售服务能够帮助您预测客户口味。近日，甲骨文公司发布一项新的云服务，据称能够自动询问客户是否希望在点餐时加配薯条。

如果希望进一步提高利润水平，红色巨人的云交叉销售服务能够帮助您预测客户口味。近日，甲骨文公司发布一项新的云服务，据称能够自动询问客户是否希望在点餐时加配薯条。

红色巨人旗下酒店业务部门发布新的“数据科学云服务”，其中包括“甲骨文酒店菜单推荐云服务（Oracle Hospitality Menu Recommendations Cloud Service）”。该服务旨在帮助各类酒店“通过位置或者时间信息提供最佳延伸或者交叉推销选项，并根据客户行为动态更新建议内容。其可分析与交叉销售与延伸销售的相关假设，从而更好地了解客户行为及偏好。”

甲骨文公司的目标在于为客户提供其Micros销售点套件，并借此利用多云环境实现分析，确保酒店工作人员能够借用设备屏幕向客户提供尽可能优惠的服务。值得一提的是，全部建议内容都可以在客户订购食物或酒水、甚至刚刚进入酒店之时即整理完成。

甲骨文方面还建立起“甲骨文招聘自适应预测云服务”，旨在“让运营人员更好地预测各个地点的库存与劳动力需求”，同时“尽可能减少库存浪费、降低劳动力成本，最重要的是保证提供卓越的客户体验。”

在我们看来，两者的结合可能意味着希望马上吃到薯条的消费者只能苦等系统决定提出相关询问——但打算吃松露的消费者估计能够免去这类困扰。