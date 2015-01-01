从幕后走到台前，极戈首度亮相中国

致力于开发物联网平台技术的zGlue（极戈），在经过两年成功的技术和产品研发，与业界领先的客户合作磨合，今日宣布正式启动。

极戈联手京东方推动创新，加速物联网产品设计与制造

致力于开发物联网平台技术的zGlue（极戈），在经过两年成功的技术和产品研发，与业界领先的客户合作磨合，今日宣布正式启动。zGlue是一家提供突破性创新芯片与系统设计方案的半导体/SaaS (software-as-a-service) 公司。与传统的系统级芯片(SoCs)相比，zGlue将创新型物联网产品的设计和制造相结合，拥有10倍优于其他产品的集成度，以及系统灵活、成本更低、风险更低、上市时间更快的特点。

此外，极戈还宣布了与京东方科技集团股份有限公司建立战略合作关系。京东方是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。于极戈而言，京东方不仅是客户、投资者，更是生态系统的伙伴。双方之间重要的战略伙伴关系将推动物联网产品的创新以及加速物联网产品的设计和制造。本月，极戈还将在上海设立大中华区子公司，进一步支持和发展大中华区域内的重要合作伙伴。

京东方智慧系统事业群首席执行官姚项军认为，深度合作、协同开发、价值共创是京东方与产业伙伴合作所遵从的理念。“极戈独特的技术，有助于简化物联网设备的应用设计，我们认为这一点是非常有市场价值的。京东方也期待在今后的产品中，与极戈在产品和技术方面紧密合作，快速推出具有高集成度的物联网产品。”

zGlue联合创始人兼首席执行官张铭博士说到，“我们的愿景是通过加速产品开发和帮助客户快速将差异化产品推向市场，为快速增长的消费和高产量的工业互联网市场提供创新的物联网产品。为了将这一愿景加速实现，zGlue与物联网领域的世界知名领先企业京东方携手合作，推动万亿级物联网市场的发展。”

zGlue提供了一个完整的产品设计解决方案,包括zCAD™软件,ZiP™集成平台,zGlue Smart Fabric™系统管理基片,和zGlue ZiPlet Store™。开发人员可以访问ZiPlet Store，从现有“zGlue认证”供应商提供的芯片组中选择并配置所需的功能，zGlue将自动在zGlue Smart Fabric™上生成针对其产品市场需求的验证选项。独特的zGlue ZiP设计自动生成硬件和软件开发环境，使产品团队能够在其设计背景下立即开始验证功能。因此，产品从概念到早期样品的制造只需几日，而从样品到批量生产只需数周，并且不影响集成和成本效益。