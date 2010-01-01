2023年智能城市技术收入预计达到275亿美元

该报告表示，全球智能城市技术收入将从今年的880万美元增长到2023年的275亿美元，全球越来越多的城市采用智能城市技术实现可持续发展目标，对东当地经济和改善服务。

根据一份来自Navigant Research的报告显示，智能城市技术是一个蓬勃发展的行业，预计将在未来10年翻一番。

该报告表示，全球智能城市技术收入将从今年的880万美元增长到2023年的275亿美元，全球越来越多的城市采用智能城市技术实现可持续发展目标，对东当地经济和改善服务。

在无线通信、传感器网络、地理空间分析、移动计算、数据分析和云计算等领域的发展，将有助于解决能源管理、水管理、城市流动、街道照明和公共安全等问题。

Navigant Research研究总监Eric Woods表示：“信息和通信技术正在深入快速扩展城市的新技术设施中，深度嵌入到城市结构中，深刻改变城市运转的方式，以及人们在这些环境中生活和工作的方式。城市领导人们正在利用这些创新实现可持续发展目标，促进当地经济和改善服务。”

智能城市最大的市场驱动力就是城市人口增长。据联合国统计，2010年到2050年期间，居住在城市中的人口数量将从36亿增加到63亿，随之而来对这些技术的需求，将帮助城市控制服务成本。

Navigant Research的报告探讨了全球智能城市市场的演变情况，详细介绍了关键技术市场的影响，包括智能电网、水管理、交通运输、建筑节能和政府服务。

该研究还对比了智能城市的不同方法，并提供了每个主要世界地区值得注意的智能城市项目的综合概述。对智能城市行业和地区细分市场的智能城市技术规模和增长的预测将延续至2023年。

该报告还研究了智能城市的重要市场动因和挑战，以及竞争格局。

预计最大的区域市场是亚太区，该地区的智能城市技术预计到2023年将达到113亿美元的规模。

北美洲的城市预计将在减轻气候问题以及更新核心基础设施方面起到重要作用。

欧洲的城市预计将在满足该地区环境、经济和社会目标方面起到类似的领导作用。