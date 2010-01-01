 何止于安全，IBM Cloud private一个有认知的“专属云空间”

不久前IBM发布了IBM Cloud Private，用以满足客户在内部可信数据中心内运行弹性工作负载的需求，是一个集IaaS、PaaS及开发者服务所需的创建、运行和管理云应用于一身的集成平台。

最近每每和企业CIO聊起现下IT转型的痛点，所谈总脱离不开传统IT架构的复杂、庞大和不可兼容性。

如厦门信达信息管理部经理黄俊杰曾在接受记者采访时所说，随着近年来公司的管理模式趋于扁平化，传统以IT为核心的信息化系统僵化而且复杂，已经无法满足业务和管理需求。他认为，围绕快速变化的市场，信息化系统要及时做出反应，满足业务管控的需求，就要转变原有模式，做得足够简单并且灵活。

对此，特步集团CIO唐坤军也表示，传统架构中系统庞杂，造成信息孤岛重重，很难满足企业当下对于业务的快速响应和共享需求。因而，特步从2010年开始就把所有的传统架构进行了虚拟化，并计划在未来几年里陆续完成基础设施云、业务应用云和业务服务云的建设，实现全面云化。

云服务市场的“热闹”：你方唱罢我登场

可见，随着市场变化加速、业务模式更迭、企业组织架构日益扁平化，传统的IT架构在支撑业务的发展过程中显得越来越“力不从心”，譬如，无法进行快速配置，运行效率较低，响应速度慢，异构系统间信息难以共享等等。

在此趋势下，企业开始纷纷寻求用云服务模式取代传统的IT架构，从而满足快速迭代的客户体验和需求。

举例来说，传统IDC资源交付通常需要数小时甚至数天，云计算则可以在数分钟甚至几十秒内实现资源分配、快速可用，并以更加灵活的资源应用方式、更高的技术提升，促进平台的高效运作。无论从交付方式、资源分配规模、资源分配速度还是整个平台的运行效率来看，云服务模式为企业和开发者所创造的价值都已经不言而喻。

因此，各种形态的云产品纷纷亮相，从公有云、私有云到混合云、专有云，可谓“你方唱罢我登场”，弹性可扩展的IT基础设施和云解决方案正在成为各行各业的标配，许多企业在“试水”公有云服务并尝到“甜头”后，也逐渐把关注重点从单纯的敏捷性和灵活性延伸到了安全性和可控性中，希望能够在专属的“私有空间”中交付和运行敏感的工作负载。

IBM Cloud private：为企业“量身定制”专属云空间

对此，不久前IBM发布了IBM Cloud Private，用以满足客户在内部可信数据中心内运行弹性工作负载的需求，是一个集IaaS、PaaS及开发者服务所需的创建、运行和管理云应用于一身的集成平台。

从主要模块上看，IBM Cloud Private基于Kubernetes的容器平台而构建，以用户应用为中心，提供了包括资源管理及负载均衡、多租户管理、应用管理监控及日志、应用中心等全方位的通用服务，能够简化运营管理，并借助于集成操作管理和DevOps功能的开源技术为企业提供应用开发和运行的云平台及服务。此外，通过采用基于云的中间件、应用运行环境、消息、数据库和分析优化当前投资，能够帮助客户实现快速创新，同时还将支持Cloud Foundry架构，用于指定应用开发与部署。

IBM Cloud private主要模块

基于Kubernetes的基础架构

从功能上看，IBM Cloud Private的安装极其简便，一键即可实现安装、添加、删除节点，还能够根据相关指标弹性伸缩，进行定时弹性伸缩；与此同时，IBM Cloud private支持异构平台，不仅可以安装于VMWare、OpenStack、物理机上，还支持X86和POWER Linux，由客户自己管理，不需要再连线IBM，投产就可用；集成了Istio、服务目录、VMWare NSX-T等，支持Ceph、Gluster 、GPFS 存储、MicroService Builder中间件镜像的开箱即用。

与此同时，由于IBM Cloud Private所基于的是微服务架构，因此具有很高的灵活性，可以进行快速的可移植、可互操作的应用开发。重要的是，在满足功能性和可控性的前提下，IBM Cloud Private的用户界面还相当简洁，操作简单易用。

IBM Cloud Private用户界面

结合Watson平台打造强大的认知解决方案

当然，结合IBM的认知计算，IBM Cloud Private所能赋予企业的能力远不止于此。

根据IDC预测，40%的数字转型项目将得到认知计算和人工智能的支持，为运营和变现新模式提供关键的、及时的洞察。正如我们当下所看到的，通过认知计算和人工智能，计算机可以深入读取、倾听、了解数据，并从数据中进行学习，这样的新的分析技术将从根本上改变分析，以及所有行业，帮助企业更准确地预测需求、预测客户行为、提供更为优化和个性化的客户体验。

因而，在IBM Cloud Private云平台基础上，IBM不仅可以帮助企业获取、存储、分析、部署和管理数据，还能够以数据为源，通过深度学习等AI技术，结合Watson平台，IBM还为客户提供了覆盖医疗、零售、金融、交通、制造等行业的应用解决方案与服务，加速企业创新与转型。

举两个例子：福特汽车通过与 IBM 合作，基于IBM 云平台开发应用，打造了“智能移动试点平台”，该平台不仅可以观察交通模式、相互关系与趋势，实时分析路况，在通勤者遭遇始料未及的交通堵塞时及时提供高效出行建议，还可以帮助用户在拥挤的停车场中准确找到停车位；德国工业巨头舍弗勒集团通过使用 IBM 云平台和上面的IBM Watson的认知服务，实现了从供应链到制造、销售和售后服务的全方位互联和转型，将机械、电子和软件功能组合到各个部件和系统中，监视、报告和管理自己的性能，实现整体运营的数字化。

由此可见，IBM Cloud Private不但以其“私有性”能够为企业客户提供更为安全、高效和可控的工作负载，加之强大的认知解决方案，还将为企业接下来的数字化转型提供十足的“马力”。

遍布全球的车库创新(Garage)团队“神助攻”企业数字化

需要特别强调的是，在服务过程中，IBM还通过车库创新( Garage)将 IBM Design Thinking、Lean Startup、Agile 和 Extreme Programming 结合起来，以帮助客户重塑自身的能力，改造所处的行业。

据了解，IBM 车库创新( Garage) 由包括开发人员、产品经理、设计人员以及遍布全球的行业专家在内的多学科团队组成，融合了设计思维、敏捷开发及精益创业的方法论，借助 IBM云平台和相关解决方案助力于企业的业务创新，并交付新的技术。

具体而言，IBM 车库创新( Garage)团队所提供的服务，包括为客户提供创新思维、CIO培训、技术培训、转型培训、业务创新培训、云创新等等，目的是帮助客户深入了解更多业务痛点和用户案例、构建用户体验原型、进行MVP实施验证、创造递增价值。

举个例子，一家位于尼斯的太阳能充电移动服务设备提供商Advansolar，在研发新的电动自行车租赁解决方案开发过程中通过向当地IBM 车库创新( Garage) 团队 寻求咨询帮助，最终节约了60%的开发时间和30%的开发成本。“在整个开发过程中，IBM 车库创新(Garage) 团队一直是我们的合作伙伴，通过与他们合作，我们不仅获得了 IBM云数据服务的力量、开放性和敏捷性以及 IBM的专业知识，还帮助我们节约了长达一年的开发时间，使我们在竞争中占得了先机。” Advansolar 光能电力 CEO Raphael Brie?re如是说。

足以见得，IBM团队对客户交付的不仅仅是技术、平台亦或只是解决方案，同时，他还扮演着咨询和顾问的角色，为客户提供贯穿始终的全方位服务。借由IBM丰富的应用案例和经验，想必将使得企业在数字化的道路上少走不少“弯路”。

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