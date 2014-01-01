开发一套高可用的物联网设备分几步? zGlue：放着我来

zGlue（极戈）公司成立于2014年， 致力于那么在不到60天的时间之内，做出一个新型的可穿戴产品到底分几步？zGlue给出了答案。

“15年前， 我们的目标是做显示领域的第一 ，坚信坚持才能成功；”京东方智慧系统事业群CEO姚项军话锋一转：“现在京东方要开拓新的领域，以‘芯·屏·器·合’为Slogan，把复杂的东西变得简单一些，提升用户体验，目标是成为物联网领域的智慧端口的领先提供商。 在这件事儿上，我们的董事长王东升选择了一个志同道合的伙伴来做。” 助力 京东方将“ 芯 ”片、“ 屏 ”幕与 软件功能 “ 器 ” 件 集“合”（集成）。 在zGlue（极戈）与京东方科技集团股份有限公司建立战略合作关系的签约会上，姚项军娓娓道来双方的合作故事。“在创新生产物联网器件这件事上，我们一直想象着各种各样的可能，zGlue与京东方在‘坚持’和‘化繁为简’的理念上，有着强烈的共鸣。”姚项军肯定的表示，“我们相信这些成果应用到市场中后，会有巨大的市场和更大的想象空间。”让京东方如此畅想未来的，就是今天的主角，zGlue。

zGlue联合创始人兼CEO 张铭

zGlue（极戈）公司成立于2014年， 致力于开发物联网平台技术，具体来说是专注于提供突破性创新芯片与系统设计方案的半导体/SaaS公司。zGlue联合创始人兼CEO张铭就与京东方达成合作表示：“ 于极戈而言，京东方不仅是客户、投资者，更是生态系统的伙伴。双方之间重要的战略伙伴关系将推动物联网产品的创新以及加速物联网产品的设计和制造。 ”

那么在不到60天的时间之内，做出一个新型的可穿戴产品到底分几步？zGlue给出的答案是三步。 zGlue联合创始人、总裁兼CTO Jawad Nasrullah用zGlue两年来的研发成果向与会嘉宾作出了解释。

zGlue联合创始人、总裁兼CTO Jawad Nasrullah

基于F.A.S.T集成技术，zGlue提供了一个完整的产品设计解决方案,包括zCAD™软件,ZiP™集成平台,zGlue Smart Fabric™系统管理基片,和zGlue ZiPlet Store™。具体来说，开发人员可以访问ZiPlet Store，从现有“zGlue认证”供应商提供的芯片组中选择并配置所需的功能，zGlue将自动在zGlue Smart Fabric™上生成针对其产品市场需求的验证选项。独特的zGlue ZiP设计自动生成硬件和软件开发环境，使产品团队能够在其设计背景下立即开始验证功能。因此，产品从概念到早期样品的制造只需几日，而从样品到批量生产只需数周，并且不影响集成和成本效益。

所以，这么看来，一个完整的物联网产品只需第一步提出和确定产品设计理念；第二步访问ZiPlet Store尽情开发、配置、集成；最后，量产上线经营三步就可以完成了， 与传统的系统级芯片(SoCs)相比，zGlue将创新型物联网产品的设计和制造相结合，在集成度上有明显优势，同时系统更灵活、成本更低、风险更低，并可加快最终产品的上市时间 。 姚项军就此表示：“zGlue独特的技术，有助于简化物联网设备的应用设计，这一点是非常有市场价值的。” 另外，zGlue团队有近90%的人员构成是工程师、科学家等技术人员，张铭补充：“我们是一个以强大的产品和技术为重点的公司，为客户提供优秀SaaS和产品的同时，能够使物联网产品的设计富有创意性和趣味性。”总结来说，zGlue将为客户提供完整的设计和制造服务，包括硬件开发工具和软件开发工具，电路图和布局，以及联合制造合作伙伴总体承包制造服务。

京东方智慧系统事业群CEO 姚项军

据了解，接下来，京东方与 zGlue的协同合作将开展在聚焦物联网终端应用 上，例如现在已经有很大出货量的智能制造领域、建立更完善的人机交互方案的智慧车联领域，以及让线上线下更好互动的智慧零售领域，此外在能源和健康服务领域也将继续开阔市场。 姚项军 最后总结表示：“未来我们会继续 与zGlue在产品和技术方面紧密合作 ，把zGlue的解决方案和BOE在细分市场的能力充分的结合起来，通过给创新者、品牌客户提供解决方案和直接产出物联网的解决方案提供给最终消费者两种方式来实现价值， 快速推出具有高集成度的物联网产品。 所以，张博士的梦，就是我们共同的梦。”