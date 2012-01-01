微软推出新的Outlook.com测试版——开始测试新功能

微软8月8日正式开始为Outlook.com网络邮件服务提供新的公共测试版。微软推出新的Outlook.com测试版——开始测试新功能有兴趣在正式版本推出之前就尝试一下新版Outlook可能有的新功能的用户可以通过位于Outlook.com收件箱右上角的“Try the Beta”选项进行切换

至顶网软件频道消息：微软8月8日正式开始为Outlook.com网络邮件服务提供新的公共测试版。

有兴趣在正式版本推出之前就尝试一下新版Outlook可能有的新功能的用户可以通过位于Outlook.com收件箱右上角的“Try the Beta（尝试测试版）”选项进行切换选择。用户可以随时选择切换回非测试版的Outlook.com。

微软官员们表示，并不是所有的Outlook.com用户都会马上看到这个选择。推出计划将从今天开始分阶段实施。该公司的官员们表示，“在接下来的几个星期内”，所有的Outlook.com用户都可以使用尝试测试版的选择。

那些选择测试版的用户立刻就可以尝试一些可能出现的新功能。微软在8月8日推出的博客文章表示，在这些新功能中，这些新的测试版的测试人员将看到升级了的搜索功能，更为“现代化对话风格”的界面和新的整体设计，旨在让用户能够“更快地看到阅读和附加文件”。文件和照片将能够在用户的会话列表中预览。

今天的Outlook.com测试版也将允许用户使用喜爱的人物和文件夹个性化他们的收件箱。流行的表情符号和GIF将直接在Outlook.com内部可用。

微软也希望通过新设计提供“更智能的收件箱”。收件箱将在用户输入的时候显示 “Quick Suggestions（快捷建议）”，从而更容易添加关于餐馆、航班、团队时间表等的信息。微软多年来一直在通过直接在Office应用程序中添加搜索的方式让这些应用程序能够“Bing化”。

此外，发送或接收的所有照片将在一个统一的位置，便于用户管理、预览和发送。

微软今天的博客文章表示，该公司将在未来几个月内增加更多新的测试版功能，包括日历和用户的更新。该公司的官员们表示，在指定的测试阶段结束时，微软将根据用户的反馈决定到底是引入、改进还是删除掉这些新功能。

如果您想知道为什么微软没有让这个Outlook.com测试版本成为Windows或Office Insider计划的一部分——特别是考虑到微软已将Outlook.com及其其他本机Outlook应用程序更紧密地连接在一起——该公司的一位发言人表示，这样做是有原因的。Outlook.com测试版“是一个真正的测试计划，而且生命周期有限，”该公司的一位发言人表示，（但没有说明未来将会怎样），而Insider测试计划也在进行之中。