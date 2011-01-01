Salesforce发布人工智能工具分析社交媒体内容

就在Crimson Hexagon推出一项采用人工智能分析发布在社交网络上的媒体内容一周时间后，另外一个重要参与者也加入其中。Salesforce.com今天推出了一款名为Eistein Vision for Social Studio的工具，可以让Salesforce营销平台的用户追踪消费者在线分享的图片。

至顶网软件频道消息：就在Crimson Hexagon推出一项采用人工智能分析发布在社交网络上的媒体内容一周时间后，另外一个重要参与者也加入其中。

Salesforce.com今天推出了一款名为Eistein Vision for Social Studio的工具，可以让Salesforce营销平台的用户追踪消费者在线分享的图片。这个工具是由一个计算机视觉服务提供支撑的，Salesforce在今年年初发布该服务，主要面向用用开发者。目前人工智能在解析视觉信息方面还远远落后于人类，但是社交媒体上大量内容很好地平衡了准确性的问题。

企业可以使用这个新工具将他们手机关于基于文本的内容数据放到更好的上下文中。例如，一家运动服饰公司可以将Twitter上其标识出现在用户图像中的次数进行对比，以创建更完整的用户参与情况。营销团队可以从结果中得到信息，以评估最近一次社交媒体活动带来的影响。

或者，同样的数据可以用来对比品牌竞争情况。此外，Salesforce表示Einstein Envision for Social Studio对于那些要求更彻底查看用户行为（借助预编程的视觉库）的任务来说也是有用处的。

这款工具可以识别1000种不同的对象、200种食物、60种场景以及超过200万个标识。连锁餐厅可以利用这种能力来检查最吸引消费者注意的菜肴，以及了解季节性变化相关的信息。Salesforce认为，其他行业的企业也可以在他们自己特定的领域中使用这个工具。

这次发布Einstein Vision for Social Studio只支持Twitter，但是根据报道，Salesforce未来还将陆续增加更多平台。此外预计Salesforce还将拓宽这款服务能够识别的对象范围以触及更多市场。鉴于面对Crimson Hexagon的竞争，后一点尤为重要，更不用其他社交媒体监控提供商也将不可避免地加入计算机视觉的竞赛中来。